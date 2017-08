Jusko-Bo: BiH ima potencijal i atraktivne projekte, a kineske kompanije kapital

U današnjem razgovoru ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Ismira Juska i ambasadorice Republike Kine u BiH Chen Bo konstatovana je obostrana zainteresiranost za unaprjeđenje saradnje u oblasti izgradnje saobraćajne infrastrukture u BiH, energetskih objekata i razvoja 4G mreže.

Ministar Jusko je izrazio očekivanje da će kineske kompanije i investitori pronaći interes da učestvuju u izgradnji koridora 5C, kapitalnog i najvažnijeg infrastrukturnog projekta u BiH. Pritom je podsjetio da je ostalo još mnogo neizgrađenih dionica autoputa na spomenutom koridoru te da je to prostor koji može biti atraktivan i za kineske investitore i građevinske kompanije.



Osim koridora 5C, Jusko je kao drugu na listi prioriteta izdvojio trasu autoputa Orašje-Brčko-Tuzla-Žepče, koja bi se kod Žepča uključivala na koridor 5C.



Ministar je ukazao na veliki problem kod gradnje autoputeva u BiH, odnosno istrošeni model finansiranja kroz kreditna zaduženja kod međunarodnih finansijskih institucija, što to bi se moglo promijeniti uvođenjem modela javno-privatnog partnerstva i koncesija.



Također, izrazio je uvjerenje da veliki broj kineskih kompanija može učestvovati i u razvoju 4G mreže u BiH, ne samo kad je u pitanju instaliranje opreme već i kad se radi o održavanju sistema i edukaciji domaćeg osoblja.



Ambasadorica Bo je naglasila da je izgradnja transportne infrastrukture u BiH polje na kojem Kina i BiH mogu imati izuzetnu saradnju i uspješne projekte te da je za kinske kompanije prihvatljiv svaki model finansiranja i gradnje.



S tim u vezi, istakla je važnu ulogu Ministarstva komunikacija i prometa BiH i spremnost Amabasade Kine na svaku vrstu međusobne saradnje i podrške, kada su u pitanju projekti na Koridoru 5C, ali i projekti vezani za aerodrome i elektronske komunikacije u BiH.



Bo je uvjerena da BiH ima potencijal i atraktivne projekte, a da kineske kompanije imaju kapital, iskustvo i razvijenu tehnologiju, što su i pokazale širom svijeta učestvujući u finansiranju i gradnji velikih infrastrukturnih projekata, uključujući i one u regionu, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji.



Ambasadorica je podsjetila da su kineske kompanije izgradile i termoelektranu u Stanarima kod Doboja te da su veoma zainteresirane za izgradnju Bloka 7 u Termoelektrani Tuzla, kao i da će uskoro početi s realizacijom još nekih energetskih projekata u BiH.



Kineska ambasadorica je naglasila i turistički potencijal BiH, ali i zainteresiranost kineskih turista za našu zemlju.



Obećala je da će ekonomski odjel Ambasade Kine u BiH prenijeti sve ideje i projekte potencijalnim kineskim investitorima i zainteresiranim kompanijama, saopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH.