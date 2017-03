Jukić: Mektić je od dvojice tužilaca tražio podatke za određene predmete

Potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) Ružica Jukić komentirala je danas izjave državnog ministra sigurnosti Dragana Mektića izrečene na pres-konferenciji naglašavajući da su njegove prozivke da radi protiv srpskog naroda neosnovane.

Potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) Ružica Jukić komentirala je danas izjave državnog ministra sigurnosti Dragana Mektića izrečene na pres-konferenciji naglašavajući da su njegove prozivke da radi protiv srpskog naroda neosnovane.

Istakla je da mu jeste slala poruke poslije emisije u kojoj su bili gosti, a koje je on čitao na konferenciji za medije "Poslije emisije je bio ljut i imala sam potrebu da mu pošaljem poruku", kazala je Jukić te dodala kako je podatak da su srpski borci prijavili Mektića za ratni zločin iz novina.Naglasila je da sve što je rekla pisalo u novinama."Druga stvar, rekla sam da ne mrzim srpski narod. Sve svoje kolege srpske nacionalnosti sam zaštitila kroz ove institucije, koji se nalaze u pravosudnim institucijama. Osim toga, imam i rođaka koji su Srbi i toga se apsolutno ne stidim tako da ne može apsolutno nikako stajati ta teza da mrzim srpski narod", rekla je Jukić novinarima u pauzi sjednice VSTV-a.U vezi s disciplinskim postupcima istakla je da neće komentirati te da Mektić nije mogao doći do takvih podataka, s obzirom na to da se o njima vijeća tajno."Neću rušiti integritet ove institucije i neću da govorim o tome", poručila je.Kada su u pitanju pozivanja na ručak, navela je da je glavna tužiteljica Gordana Tadić na sjednici VSTV-a potvrdila da ju je dva puta ministar Mektić posredstvom posrednika pozivao, ali da nije pristala na taj ručak jer je neformalan."Također, potvrdila je da je ministar Mektić bio kod tužiteljice i tražio uvid u spis, interesirao se za jedan predmet i da se tu i drugi tužilac na neki način upetljao i da je ona to dala disciplinskom tužiocu i zato ne možemo da govorimo o imenima ili bilo čemu", dodala je.Osim toga, izjavila je da je tužiteljica potvrdila da se sastajao s dvojicom tužilaca od kojih je tražio podatke za određene predmete koji se nalaze u Tužilaštvu BiH.