Jerinić: Pripadnici OSBiH ne snose nikakvu odgovornost za učešće na obilježavanju 9. januara

Boris Jerinić, zamjenik ministrice odbrane BiH (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Zamjenik ministra odbrane BiH Boris Jerinić izjavio je da pripadnici Trećeg pješadijskog (Republika Srpska) puka Oružanih snaga BiH ne snose nikakvu odgovornost za učešće na paradi u Banjaluci povodom obilježavanja Dana Republike Srpske 9. januara.

Jerinić smatra da je odluka Ministarstva odbrane BiH o pokretanju istrage o okolnostima pod kojim je došlo do učešća i postrojavanja pripadnika Oružanih snaga BiH na proslavi Dana Republike u Banjoj Luci nelegalna i nelegitimna jer je donesena jučer, tačnije, na dan kada su svi pripadnici iz reda srpskog naroda praznovali Dan Republike Srpske.



"Pošto poštujemo zakone entiteta i Brčko distrikta, jučer je za ljude u Republici Srpskoj bio Dan Republike Srpske i praznik, a odluka je donesena bez konsultacija ijednog pripadnika iz reda srpskog naroda. To je u najmanju ruku nekorektno i gubi se povjerenje", rekao je Jerinić.



On je upitao šta će se dogoditi kada bude bio Bajram ili neki drugi praznik, a Ministarstvo odbrane mora da funkcioniše.



Jerinić je naglasio da pripadnici Trećeg Republika Srpska puka Oružanih snaga BiH na proslavi Dana Republike Srpske u Banjoj Luci nisu prekršili nijednu komandnu odgovornost i poštovali su sve ono što je njihova obaveza shodno Ustavu, zakonima i pravilnicima - da odaju počast srpskom članu Predsjedništva BiH, odnosno vrhovnom komandantu.



"Oni su izvršavali svoj dio posla i tu nema nikakve odgovornosti. Ako ima ikakve odgovornosti onda je to na nama političarima i pozivam da mene kazne, ali nikako pripadnike Oružanih snaga koji su bili dio počasne jedinice, jer je vrhovni komandant insistirao da budu tu", rekao je Jerinić.



On je izrazio uvjerenje da i predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić preuzima odgovornost.



"Kao zamjenik ministra uradiću sve i tražiću da se utvrdi odgovornost ko je htio da vrhovnom komandantu uskrati pravo na počasti koje mu sljeduju po Ustavu BiH", rekao je Jerinić.



Komentarišući izjave komandanta NATO štaba Sarajevo generala Gisele Wilz, Jerinić je istakao da ona odlazi za mjesec dana iz BiH i čini se da je stala na jednu stranu miješajući se u unutrašnja pitanja u ovoj zemlji.



"To nas udaljava od svih procesa koji se započeti u Oružanim snagama BiH. Ona odlazi iz BiH i nije dobro da zabranjuje da jedan narod slavi ono što voli, a svrstavanjem na jednu stranu pokazuje da su je instruisali bošnjački političari, što nas je sve skupa udaljilo od nekih principa i planova vezanih za Ministarstvo odbrane BiH", ocijenio je Jerinić.



Zamjenik ministra odbrane BiH ističe da uloga NATO štaba Sarajevo treba da je korektivna, a ne destruktivna.



"Samim tim što se pozvala na određena ovlaštenja, treba biti precizan i pozvati se na Aneks Dejtonskog sporazuma koji je jasan i u kojem se navodi da nije sam komandant NATO štaba taj koji može donositi neke mjere nego i komandant EUFOR-a i pozdravljam njegovu odluku da se ne miješa u unutrašnja nacionalna pitanja u BiH", istakao je Jerinić.



On je dodao da svi trebaju da shvate da Republika Srpska postoji, da je Ustavom i Dejtonskim mirovnim sporazumom zagarantovana, te da to činjenično stanje ne može da promijeni general NATO štaba, niti bilo ko u BiH.



"To mogu jedino da promijene građani u BiH, tačnije Republike Srpske i Federacije BiH. Smatram da bi u ovom trenutku bilo pametno da svi malo spuste tenzije, jer se ovim samo dalje produbljuje kriza koja nije potrebna. Ni ja nikome ne sporim da praznuje ono što želi", rekao je Jerinić.



Zamjenik ministra odbrane je ukazao da se mnogima u BiH ne sviđa praznovanje 1. marta, napominjući da nikada nije podignuta takva tenzija oko tog pitanja.



"Pozivam bošnjačke političare da puste narod u Republici Srpskoj da voli 9. januar, kojeg će sigurno slaviti i narednih godina. To ne može niko da zabrani", rekao je Jerinić.



Ministarstvo odbrane BiH pokrenulo je istragu pod kojim okolnostima je došlo do učešća i postrojavanja pripadnika Oružanih snaga BiH na proslavi Dana Repubike Srpske u Banjaluci, potvrđeno je iz ovog ministarstva.