Jasminko Kapić, SDP-ov vijećnik iz Maglaja, kompletan paušal donirao porodici Sirovica

Jasminko Kapić, koji je bio vijećnik SDP-a u Općinskom vijeću Maglaj u prošlom sazivu, odnosno u periodu od 2012. do 2016. godine, cijeli svoj vijećnički paušal od prvog dana mandata nije uzimao sebi.

Dok se na brojnim portalima i društvenim mrežama problematizirala sramotna rastrošnost bh. političara i korištenje "bijelog hljeba", Jasminko Kapić od svog vijećničkog paušala nije uzimao ni feninga. Novac je donirao porodici Sirovica.



O ovom maglajskom primjeru javnost do sada ništa nije znala, jer je on to tako želio. No, znali su oni kojima je četiri godine taj iznos značio puno.



Naime, preuzimajući vijećničku dužnost prije četiri godine, pripadajući vijećnički paušal Kapić je velikodušno donirao porodici Sirovica iz Novog Šehera, kod Maglaja.



Tako je bar malo radosti unio u tužnu životnu priču iz ovog povratničkog naselja, djece Naide, Nadire i Anisa, koja su u pet mjeseci ostala bez oba roditelja. O njima je brigu preuzeo amidža Senaid Sirovica.



Prije četiri godine, Jasminko Kapić je napravio trajni nalog da se njegov vijećnički paušal isplaćuje ovoj djeci. Novac su koristili za školovanje.



Kapić je svoju humanost dokazao i za vrijeme poplava 2014. godine kada je sa svojom ekipom iz Novog Šehera dostavljao pomoć ugroženim građanima Maglaja.