Janez Kopač: Energetska zajednica će uvesti dodatne sankcije BiH koje će osjetiti entiteti

Janez Kopač (Foto: Kemal Softić/Klix.ba)

Direktor Sekretarijata Energetske zajednice Janez Kopač kazao je na današnjoj konferenciji za medije da su na dnevni red stavili dodatne sankcije za Bosnu i Hercegovinu, koje će zaboljeti entitete, jer zbog njih dolazi opstrukcija usvajanja zakona.

Direktor Sekretarijata Energetske zajednice Janez Kopač kazao je na današnjoj konferenciji za medije da su na dnevni red stavili dodatne sankcije za Bosnu i Hercegovinu, koje će zaboljeti entitete, jer zbog njih dolazi opstrukcija usvajanja zakona.

Kopač je istakao da se prije 10 dana pismeno obraćao nadležnima, predstavnicima izvršne vlasti, tražeći od njih da pokrenu stvari u energetskom sektoru sa mrtve tačke.



"Ja dolazim jednom godišnje u Parlament, izvještavam o provedbi. Već četvrtu godinu zaredom pričam jedno te isto, jer ništa nije urađeno. Riječ je o nepoštivanju, odnosno neusvajanje zakona koji bi prenio treći energetski paket. A na područja gasa nema ni prvog, ni drugog energetskog paketa. Nema ni zakona, ništa", upozorio je Kopač.



Dodao je da u Bosni i Hercegovini postoje potrošači koji su bez zaštite, a da je to prva zemlja, članica Energetske zajednice, protiv koje su uvedene sankcije zbog odsustva bilo kakve regulative.



"Energetska zajednica je predsoba za Evropsku uniju. Ako tu ne ispunjavate svoje obaveze, nema šanse da ćete dobiti priliko na većoj instanci. Mi smo imali mnogo sastanaka, sa ministrima Šarovićem, Đokićem... Sve je bilo napravljeno sa puno strpljenja, ali onda je sve obustavljeno", kazao je Kopač.



Istakao je da je proces blokiran i da je to velika žalost BiH, jer institucije ne mogu da rade.



"Ja mislim da je to stanje koje ne može trajati. Zbog toga pozivam ministra Šarovića da pošalje nacrt zakona što prije u proceduru, prije svega na Vijeće ministara pa potom i u Parlament. Ako su protiv, neka budu protiv. Ali neka se izjasne", rekao je Kopač.



Naveo je da je Energetska zajednica na dnevni red stavila dodatne sankcije protiv BiH.



"To je za sada još interna stvar. Neću vam ispričat o kakvim sankcijama je riječ. Predložit ćemo nešto što će zaboljeti entitete, ne državu, jer entiteti predstavljaju opstrukciju. Mora se znati odakle dolazi opstrukcija", poručio je Kopač.



Predsjedavajući Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Nikola Lovrinović kazao je da je uslov Energetske zajednice već odavno usvajanje zakona.



"Riječ je o tegulatoru prijenosa električne energije i prirodnog gasa. Imamo sa tim ozbiljan problem, koji nismo uspjeli do sada riješiti. I sad se nalazimo poprilično daleko od rješenja. Nemamo saglasnost entitetskih vlada i ministarstava", rekao je Lovrinović.



Istakao je da je cilj današnjeg skupa da vide dokle su došli, šta mogu dalje uraditi...



"Znamo šta znače sankcije, znamo da je Evropska energetska zajednica pozvala EU da ne odobrava Bosni i Hercegovini projekte iz energetskog sektora, odnosno sredstva za te projekte", kazao je.



Dodao je kako mu je jasno da ima štete, ali da mu je isto tako jasno da pokušaji da se dođe do rješenja nisu dali rezultat.



"Sistem u Bosni i Hercegovini je jako komplikovan. Kao predsjedavajući Komisije mogu reći da sve što se usaglasi na nivou entitetskih vlada i Vijeća ministara, mi ćemo ispoštovati", rekao je Lovrinović.