Na Jablaničkom jezeru danas je izvršen inspekcijski nadzor Federalne uprave za inspekcijske poslove, koja je po prijavi Organizacije sportskih ribolovaca Konjica izašla na teren. Nadzoru su prisustvovali i predstavnici Elektroprivrede BiH, te Prirodnomatematičkog fakulteta iz Sarajeva.

