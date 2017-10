Između šutnje i lažnih poziva: Hitnu pomoć i policiju samo u Sarajevu dnevno nazove više od 1.000 ljudi

Foto: Klix.ba

Lažni pozivi na broj 124, na koji možete dobiti Hitnu pomoć, ili 122 koji vas spaja s Ministarstvom unutrašnjih poslova, oduvijek su ometali rad ovih službi. Iako je ovakvih poziva sve manje u našoj zemlji, istražili smo na koji način reagiraju dežurni policajci i medicinari u slučaju kada osoba kojoj je potrebna pomoć šuti s druge strane telefonske linije.

U dispečerskom centru Hitne pomoći u Kantonu Sarajevo sjede dva doktora specijalističke urgentne medicine i dva medicinska tehničara. Prema Pravilniku o radu, oni moraju imati najmanje deset godina iskustva u radu s terenskom medicinskom ekipom.



"To su najsposobniji i najeduciraniji ljudi u Hitnoj pomoći. S obzirom na to da telefonski uzimaju anamnezu i usmjeravaju pacijente te postavljaju ciljana i iskusna pitanja, znatno smo smanjili broj lažnih poziva. Nažalost, ne možemo reći kako se ne dešavaju takvi pozivi", kazala nam je direktorica Hitne pomoći KS Sena Softić-Taljanović.



Ukoliko se osobe kojima je potrebna hitna medicinska pomoć iz raznih razloga nađu u situaciji u kojoj ne mogu govoriti na telefon, Softić-Taljanović naglašava kako je od velike važnosti znati broj 062 899 500 koji služi za slanje SMS poruka dežurnim ljekarima.



"Uvijek možemo provjeriti broj s kojeg nas neko zove kako bismo pomogli nekome. Od velike pomoći nam je tablet koji stoji u našem dežurnom centru i pomoću kojeg preko SMS poruka komuniciramo s pacijentima. Također, ovaj broj je odličan za gluhe i nagluhe osobe", rekla nam je Softić-Taljanović te prepričala kako su nedavno otišli na adresu i pružili pomoć gluhoj ženi koja ih je kontaktirala preko broja 062 899 500.



Dežurne ekipe u Hitnoj pomoći dnevno prime najmanje 500 poziva na broj 124, a nekad i do hiljadu. Nisu svi pozivi za hitnu medicinsku intervenciju jer brojni građani traže savjete.



"Mi idemo tamo gdje se spašava ljudski život", zaključila je Softić-Taljanović te pohvalila saradnju sa sarajevskom policijom koju dežurni u Hitnoj pomoći mogu dobiti samo podizanjem slušalice preko direktne telefonske linije.



Dežurni policajci u KS reaguju slično kao i ljekari u Hitnoj pomoći kada prime poziv u kojem osoba s druge strane linije ne progovara.



"Prvo provjerimo broj s kojeg je upućen poziv te u većini slučajeva utvrdimo identitet osobe koja nas je pozvala kako bismo pristupili daljnoj proceduri", kazali su nam iz MUP-a KS.



Sarajevska policija također ima broj na koji je moguće poslati SMS poruku i na taj način zatražiti pomoć, odnosno intervenciju policije. Taj broj je 061 482 252.



"MUP KS na dežurni telefonski broj 122 dnevno zaprimi do 500 poziva, što zavisi od niza faktora, a prvenstveno od sigurnosno interesantnih događaja. Najčešći pozivi građana na navedeni broj su vezani za ostvarivanje svakodnevnih životnih potreba koji su u stvarnoj nadležnosti policijskih službenika, do potreba da se informišu za određene usluge drugih institucija" , pojasnili su nam iz MUP-a KS te dodali kako su vrlo rijetki lažni pozivi na broj 122.



Ranijih godina policija i Hitna pomoć imali su između 1.000 i 2.000 poziva svaki dan, od kojih je vrlo mali postotak bio pravih poziva za pomoć. Nadležni u MUP-u KS i Hitnoj pomoći KS zadovoljni su što je broj lažnih poziva umanjen kako bi i oni mogli pravovremeno intervenisati i pružiti pomoć građanima, što je njihova glavna dužnost.