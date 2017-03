Za većinu radnika u privatnom sektoru u Bosni i Hercegovini Dan nezavisnosti je bio uobičajen radni dan. Isti slučaj je i s ostalim praznicima, a posljedica je to Zakona o radu koji nije jasno definisan.

Za većinu radnika u privatnom sektoru u Bosni i Hercegovini Dan nezavisnosti je bio uobičajen radni dan. Isti slučaj je i s ostalim praznicima, a posljedica je to Zakona o radu koji nije jasno definisan.

Prema Zakonu, državni praznici su neradni, ali to se uglavnom odnosi na državne organe, javna preduzeća i druge pravne osobe. Privatnici imaju mogućnost izbora pa su neki jučerašnji praznik proveli neradno, dok su, recimo, svi veći tržni centri u Sarajevu, izuzev Alte, radili. SCC je čak dan ranije najavio da je Dan nezavisnosti za njih uobičajen radni dan.Poslodavci koji zahtijevaju od radnika da dođu na posao dužni su im to i platiti."Imamo djelatnosti kao što su zdravstvo, gdje priroda posla nalaže da zaposlenik radi. Svaki poslodavac je dužan da se ponaša u skladu sa zakonom izuzev ako priroda posla nalaže drugačije. Zakon je regulisao samo da poslodavci ne rade, ali nije razdvojio one koji rade i one koji ne rade. Zakonom o radu kao općim propisom koji reguliše radnopravne odnose u FBiH, između ostalog je riješeno da radnik ima pravo na povećanu platu ako radi na praznik ili neki drugi dan za koji je zakonom određeno da se ne radi, a u skladu s kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ličnim ugovorom", kazali su za Klix.ba iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.Zakon se najmanje poštuje u oblasti trgovine i ugostiteljstva, a u velikom broju slučajeva radnici nisu adekvatno plaćeni. Koliko poslodavaca na području FBiH poštuje zakon u ovom slučaju, resorno ministarstvo nije istraživalo, jer bi to, kako kažu, bio Sizifov posao s obzirom na broj poslodavaca i podijeljenost na kantone i općine."U najvećem broju slučajeva se ne plaća. Mnogi kolektivni ugovori nisu još zaključeni, a postojeći su prestali važiti. Imamo 12 kolektivnih ugovora koji nisu zaključeni za određene djelatnosti. Imamo dosta slučajeva u kojima radnici prijavljuju da poslodovac nije uskladio pravilnike i kolektivne ugovore sa Zakonom o radu. Problem je što poslodavci žele kolektivne ugovore koji samo njima odgovaraju, a koji podrazumijevaju niske plate i rad na praznike koji nije plaćen. Radnik ima mogućnost da sudskim putem traži namirenje dugovanja, ali ko od radnika, pogotovo u privatnom sektoru, smije tužiti poslodavca i tražiti takvo nešto", ističe Adis Kečo iz Saveza samostalnih sindikata BiH.Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike navode da je nužno propise prilagoditi tržištu i jasno definisati gdje i na koji način se može raditi na državni praznik ili bilo koji drugi neradni dan.