Godinu koja je na izmaku pamtit ćemo po mnogim lijepim i ružnim stvarima, lošim i dobrim odlukama, promišljenim i nepromišljenim potezima, značajnim koracima, ali i brzopletim izjavama koje će teško biti zaboraviti i u 2017. godini. Davali su ih političari, neke su izazivale smijeh, neke ljutnju i bijes, a neke nevjericu.

Kada je riječ o izjavama, građani Federacije BiH ostali su u šoku nakon saznanja da žive dobro, šta više, rasipaju se. Oči im je otvorio premijer FBiH Fadil Novalić.Prema njegovim riječima, Vlada je od dva najveća trgovačka lanca zatražila spisak prvih deset stavki u potrošnji u Federaciji, a među njima su bile samo tri esencijalne namirnice. Novalić tvrdi da sve druge uopće nisu bitne."Vidite, na prvom mjestu je bila kafa, na drugom cigarete, na četvrtom pivo, na osmom vino, a unutar toga znamo da Bingo ne prodaje gorivo, ne prodaje kartice za telefone, a ako saberemo sve telekom operatere to je milijardu maraka i još milijardu maraka za gorivo. Sama činjenica da mi trošimo milijardu KM na mobitele i komunikaciju govori da na to trošimo više nego na hljeb i ulje", izjavio je Novalić u januaru ove godine.Odmah nakon toga na društvenim mrežama pokrenuta je kampanja #FadileOprosti koja je iznjedrila niz šala. Uprkos kritikama, Novalić se nije izvinio ističući da je građanima saopćio istinu koju ne vole čuti.Mnogo je onih koji nisu bili svjesni, a nisu mogli prihvatiti ni istinu o značaju općine Centar u Sarajevu. Njenu važnost istaknuo je član Predsjedništva BiH i predsjednik SDA Bakir Izetbegović tokom izborne noći 2. oktobra 2016."Općina Centar je važnija od deset drugih općina", kazao je Izetbegović nakon što su objavljeni preliminarni rezultati izbora.Iako su mnogi zaključili da je Izetbegović na ovaj način pokušao utješiti članove i pristalice stranke zbog gubitka općina na čijem su čelu do tada bili načelnici iz SDA, Izetbegović je kasnije objasnio da je općina Centar važnija zbog broja stanovnika i državnih, međunarodnih, kulturnih i obrazovnih institucija koje se u njoj nalaze.Ponovio je da je višestruko važnije od manjih općina koje "ne mogu pomoći ni sebi ni drugima". Ono što je sigurno jeste da je općina Centar itekako važna za SDA, jer su je uspjeli osvojiti nakon 18 godina.Ubrzo nakon preuzimanja dužnosti Nedžad Ajnadžić se proslavio otvaranjem trotoara ispred Predsjedništva BiH i izjavom o njegovoj važnosti, posebno za osobe sa invaliditetom."Ovdje je zapravo promocija ne samo, kako neko kaže, trotoara radi trotoara, ovdje je promocija transverzale za ljude koji hodaju u kolicima u gradu Sarajevu", rekao je Ajnadžić novinarima.Upravo je o trotoaru na godišnjoj konferenciji SBB-a govorio i predsjednik ove stranke Fahrudin Radončić. Uz tunel Karaula, trotoar je najveći graditeljski uspjeh 2016. godine, kazao je sarkastično Radončić. Međutim, na otvaranju se činilo da je tunel Karaula od velikog značaja za Radončića, barem se tako dalo naslutiti iz njegovog govora."Bog mi je svjedok da je moja radost jednaka ili čak veća zato što će ovaj tunel spasiti mnogo života. Bh. pjesnik, književnik i akademik Abdulah Sidran mi je poklonio jednu vrlo kratku pjesmu koju ja poklanjam svim graditeljima ovog tunela. 'Naš Gospodaru, učini da se sasuše i ruke i duša onog koji ruši. Naš Gospodaru, obiljem na oba svijeta nagradi onog koji podiže i gradi", izrecitovao je Radončić okupljenima.Tri mjeseca kasnije je promijenio mišljenje, što je još jedan pokazatelj situacije u kojoj se "koalicija iz nužde" nalazi.Na posljednjem, ali ne manje važnom mjestu top pet izjava nalazi se odgovor ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović. Podsjećamo, Grabar-Kitarović je nedavno kazala da je nestabilnost BiH najveća prijetnja Hrvatskoj te da u BiH raste broj radikalnih islamista. Mektić je povodom toga dva dana zaredom organizovao konferencije za medije na kojima je poručio Kolindi da nikada ne bi zažmirila kada bi pogledala istini u oči."Ako je Evropska unija to što radi Hrvatska dabogda ja nikad ne bio u Evropskoj uniji i nikad neću dignuti ruku za takvu EU. Ako je to Evropska unija, daleko joj kuća od moje bila", poručio je Mektić.