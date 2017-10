Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Miro Džakula obišao je danas sa načelnikom opštine Gradiška Zoranom Adžićem gradilište novog carinskog terminala i budućeg novog graničnog prijelaza Gradiška.

Prema planovima, UIO će do kraja marta 2018. godine u potpunosti završiti novi, najmoderniji i najveći carinski terminal i granični prijelaz u Bosni i Hercegovini.



Otvorenjem i puštanjem u rad novog carinskog terminala Gradiška, trenutna lokacija carinske ispostave u centru grada biće izmještena na novu lokaciju.



Granični prijelaz i stari carinski terminal Gradiška se trenutno nalazi u samom centru grada i stvaraju se ogromne gužve posebno zbog činjenice da je to jedini prijelaz na sjeveru BiH koji ima status BIP-a tj. prijelaza sa svim potrebnim inspekcijskim kontrolama za promet svih vrsta roba, uključujući i robe životinjskog i biljnog porijekla.



Novi granični prijelaz i carinski terminal Gradiška nalazit će se na trasi autoputa Banja Luka – Bosanska Gradiška. Već je završena izgradnja prve faze prijelaza i carinskog terminala koja je koštala 8,4 miliona KM. U toku je izgradnja druge fazu koja je ujedno i završna i koja će koštati nešto više od 14 miliona KM.



Izgradnjom novog graničnog prijelaza i carinskog terminala u Bosanskoj Gradišci, Uprava za indirektno oporezivanje će postojeću carinsku ispostavu koja se nalazi u centru Bosanske Gradiške, preseliti na novu lokaciju na trasi autoputa Banja Luka - Gradiška.



To će umnogome rasteretiti samu Bosansku Gradišku, jer neće biti potrebe da sam centar grada bude konstantno blokiran brojnim kamionima koji čekaju za uvozno ili izvozno carinjenje robe, već će sve odvijati na lokaciji novog carinskog terminala van grada. Onog trenutka kada bude završen i pušten u promet i novi most preko rijeke Save, kamioni više uopšte neće prolaziti kroz grad.