Izetbegovićevo obraćanje povodom Dana nezavisnosti: Moramo tražiti zdrav kompromis

Člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića obratio se prisutnim na svečanoj akademiji u povodu 1. marta, Dana nezavisnosti BiH, koja je održana u sarajevskoj Vijećnici.

Obraćanje Izetbegovića prenosimo u cijelosti:



"Značaj današnjeg dana za historiju naše zemlje je izuzetan. Punih je četvrt vijeka otkako su građani Bosne i Hercegovine uzeli sudbinu u vlastite ruke, od dana kad je 64 posto nas glasalo ZA suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana i naroda – Bošnjaka, Srba i Hrvata, kao i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive.



Naše hiljadugodišnje historijsko iskustvo je dvojako. U prošlosti smo ulaskom tuđih vojski bili uvlačeni u teške i krvave sukobe. Ali naša baština su također i dugi i plodni periodi mira i razvoja, periodi u kojima smo iz svoje raznolikosti crpili snagu, te kroz zajedničke napore napredovali na svim poljima.



Bošnjaci, Srbi i Hrvati su na ovim prostorima živjeli izmiješani vijekovima i nastavit će tako da žive i u vijekovima koji dolaze. Taj zajednički život ne smije biti zatrovan mržnjom i osvetom, ali on ne može biti ni građen na lažima i obmanama, on mora biti zasnovan na prihvatanju istine, ma kako gorka i teška ona bila.



Nezavisnost koju smo odabrali tražila je hrabrost, odlučnost i upornost. U borbi za nju smo podnijeli velike žrtve i gubitke, braneći se od agresije, zaustavljajući etničko čišćenje i genocid. Stoga je breme odgovornosti koju nosimo pred budućim generacijama utoliko teže – žrtve koje smo podnijeli u ime slobode i ravnopravnosti, žrtve kojima je naša današnja sloboda skupo plaćena obavezuju nas da istrajemo.



Propusti da se ponište posljedice neopisivih zločina koji su pokidali naše društvo, da se o njima kaže puna istina, zasigurno bi došli kao nagrada onima koji su ih počinili, te bismo istovremeno poslali opasnu poruku – da se takvi zločini u konačnici isplate.



Zbog takvih propusta, koji prijete da naruše pozitivne procese u Bosni i Hercegovini, s ovog mjesta smo prije nekoliko dana podigli glas kako bismo upozorili na njihovu štetnost. Podigli smo glas zbog obaveze da izrazimo poštovanje hiljadama onih koji su preživjeli strahote genocida, i koji danas žive s trajnim naslijeđem tragedije. Podigli smo glas u ime onih čiji su muževi, očevi, braća i sinovi ostali da leže na stratištima širom BiH.



Podigli smo glas umjesto onih koji ne mogu da govore, u dubokom osjećanju obaveze da budemo njihovi svjedoci.



Ali smo podigli glas i u ime hiljada srpskih građana u Bosni i Hercegovini koji nisu počinili zločine i koji su spremni da se suoče s užasnim naslijeđem koje nepravedno pritišće i optužuje cijeli jedan narod. Istina i pravda smetaju samo onima čija savjest nije čista.



Otuda odlučno odbacujem tvrdnju da podnošenje zahtjeva za reviziju presude BiH protiv Srbije Međunarodnom sudu u Haagu produbljuje podjele u našem društvu i da može imati negativne posljedice po stabilnost u BiH. Istina o bilo kojem zločinu, bez obzira na to ko ga je počinio, i bez obzira na to ko su bile žrtve, zapravo je neophodan preduslov za pomirenje ljudi i stabilnost naše zemlje. Istina je potrebna i prošlosti i sadašnjosti, ali je najpotrebnija budućnosti. Jedino istina i pravda mogu učiniti da budućnost bude oslobođena užasne hipoteke prošlosti.



Uvjeren sam da uprkos svim razmiricama i razmimoilaženjima živimo u periodu koji se može i mora osloniti na kontinuitet onog boljeg dijela našeg naslijeđa, na naslijeđe mira i prosperiteta. Budućnost naše države je u integraciji, povezivanju, razumijevanju i zajedničkom nastojanju da generacijama koje dolaze ostavimo stabilan okvir za napredak, izgradnju uspješne privrede i tolerantnog društva u kojem će dijalog i uzajamno uvažavanje, a ne okoštale predrasude i razmirice iz prošlosti, biti temelj boljitka za sve.



Put kojim idemo težak je i pun rizika, i ne možemo reći da je svijetla budućnost bliska i potpuno izvjesna. Iza nas, ali i pred nama su brojni izazovi, kao i teška pitanja koja iziskuju kompleksna rješenja. Svakodnevne turbulencije, česte krize i mukotrpni pregovori koje moramo voditi oko stvari koje se u drugim državama podrazumijevaju, obilježje su političkog života Bosne i Hercegovine. Nije bilo lako postići dosadašnji napredak. I upravo zato moramo nastaviti strpljivo i s oprezom, vodeći računa da ne ugrozimo ono što smo dosad postigli.



Vjerujem da je potpuna integracija BiH u Evropsku uniju i NATO najbolji način za postizanje stabilnosti, sigurnosti i prosperiteta u Bosni i Hercegovini. Od samog početka je Bosna i Hercegovina vezana sudbinski s ova dva saveza. Nezavisnost je Bosna i Hercegovina izglasala u okviru arbitraže Badinterove komisije koju je ustanovilo Vijeće ministara tadašnje Evropske ekonomske zajednice. A mir se u našu državu vratio kroz snažan angažman snaga NATO-a na sprovedbi Daytonskog sporazuma.



Proces evropskih i evroatlantskih integracija je najefikasnije sredstvo za pozitivnu transformaciju naše države i društva, s ciljem postizanja modernih demokratskih standarda, izgradnje konkurentne tržišne ekonomije i ubrzavanja ekonomskog razvoja. Koliko god izazova na tom putu bilo, i na ma koliko prepreka naišli, nastavit ćemo naprijed. Za nas alternativa tome ne postoji.



Bosna i Hercegovina se vratila na put pristupanja EU – u tekućem mandatnom periodu, i na tom putu je više napredovala nego u cijeloj prethodnoj deceniji, deceniji koju smo izgubili u nizanju kriza izazvanih inatom. Obnovljeni pristup EU iz 2014. omogućio nam je da taj napredak postignemo. Posao smo napravili mi u Bosni i Hercegovini, uz snažnu podršku Evropske unije.



Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio je na snagu u ljeto 2015. U februaru 2016. smo predali aplikaciju za članstvo u EU. U septembru 2016. zemlje članice EU su je prihvatile kao vjerodostojnu.



Evropski put ostaje platforma na kojoj možemo ostvariti ciljeve za koje smo se borili ovih četvrt vijeka. Na tom putu moramo napredovati brže.

Poštovane dame i gospodo, bez obzira na sve, napredak Bosne i Hercegovine se ne može zaustaviti.



Ogromna većina naših građana želi mir, stabilnost i prosperitet, i želi izgraditi zajedničku i sigurnu budućnost za sebe i svoju djecu.



Vrijeme je na strani onih koji vole našu zemlju, koji rade za njen napredak i koji žele da je vide sigurnom i prosperitetnom. Bosna će se postepeno vratiti onome što je oduvijek bila i što joj je sudbina – mjesto gdje ljudi različitih religija, kultura i identiteta žive zajedno.



Povjerenje među građanima i među narodima još je krhko, ali moramo ga čuvati, graditi i unapređivati. To je moguće samo kroz međusobno razumijevanje i sporazumijevanje, kroz traganje za kompromisom zasnovanim na istini i činjenicama, i na uzajamnom uvažavanju svih u ovoj zemlji.



Demokratska izgradnja naše države je proces koji traje, i proces koji obavezuje, jer samo taj proces može budućim generacijama osigurati život u prosperitetnoj i stabilnoj Bosni i Hercegovini.



Potencijali i resursi kojima naša zemlja raspolaže, uz odgovornu ekonomsku politiku strateški usmjerenu na njihovo korištenje, dugoročno mogu osigurati napredak i blagostanje za sve.



Pokazali smo da, kad djelujemo usaglašeno i u zajedničkom interesu, možemo napredovati u kratkom roku. Isto tako moramo biti svjesni da svaki zastoj izazvan inatom neće naštetiti samo ovoj ili onoj stranci, entitetu ili narodu – naštetit će svima u Bosni i Hercegovini. Zbog toga za sva pitanja oko kojih imamo podijeljena mišljenja, oko kojih se razmimoilazimo, moramo rješavati dogovorom, tražeći zdrav kompromis u kojem će svi biti na dobitku. Samo tako, kroz uvažavanje prava i interesa svih u Bosni i Hercegovini, možemo izgraditi zajedničku budućnost.



Historija nas je naučila da Bosna i Hercegovina nepovratno ide naprijed samo onda kada se svi njeni narodi i građani u njoj osjećaju kao svoji na svome.

Jedina zajednička budućnost koja je ostvariva je ona koja je prihvatljiva svim dobronamjernim ljudima u ovoj zemlji. Takvu budućnost gradit ćemo svim snagama, jer to je dug koji imamo prema budućim generacijama.



Svim građanima Bosne i Hercegovine od srca čestitam Dan nezavisnosti".