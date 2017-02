Izetbegović: U narednim danima razgovarat ću sa stručnjacima o reviziji tužbe protiv Srbije

Bakir Izetbegović, predsjednik SDA i član Predsjedništva BiH održao je konferenciju za novinare nakon sjednice Predsjedništva stranke na kojoj je najavio da će u narednim danima sa stručnjacima iz raznih oblasti razgovarati o reviziji tužbe protiv Srbije.

"U narednih deset dana sazvat ću sve stručnjake, akademsku zajednicu, politički aktivne ljude koji su me već kontaktirali kako bi razgovarali o elementima za reviziju tužbe”, poručio je Izetbegović nakon sjednice Predsjedništva SDA.



On je naglasio da zahtjev nije protiv srpskog naroda niti današnje Srbije.



"To je naša obaveza zbog svih zločina koji su se desili devedesetih u BiH", istakao je Izetbegović.



Predsjedništvo Stranke demokratske akcije (SDA) poručilo je nakon današnjeg sastanka kako Rezolucija o BiH u Evropskom parlamentu ne smije sadržavati nikakve nove etničke podjele, a da je "federalizam koji spominju neki parlamentarci iz Hrvatske upravo to".



"Federalizam je upravo podjela BiH po etničkim principima", kazao je predsjednik SDA Bakir Izetbegović.



Oštro je osudio napad na zvaničnike ove stranke koji se dogodio u Srebrenici 29. januara kazavši kako zahtjevaju hitnu i efikasnu istragu koja će otkriti nalogodavce, te da se oni procesuiraju.



"Provest ćemo internu istragu te ćemo u skladu sa statutom stranke izreći mjere za odgovorne", rekao je Izetbegović.



Na današnjoj sjednici Predsjedništvo SDA je raspravljalo i odluci Centralne izborne komisije BiH da se izbori u Stocu raspišu 19. februara, te da na njima ne budu predstavnici Inicijative za Stolac.



"CIK je ovim uništio integritet izbornog procesa. Ostat će upamćeno miješanje CIK-a koji je preuzeo ulogu suda i birača", kazao je Izetbegović.



Izetbegović se, odgovarajući na novinarska pitanja, osvrnuo i na najvaljivanje masovnih protesta kazavši kako su "svaki masovni protesti u BiH poslali jako lošu sliku i poruku onima koji odlučuju o ulasku BiH u EU i onima koji dolaze u turističku posjetu BiH".



"Mislima da nam ne treba novi val nasilja i protesta", zaključio je Izetbegović.