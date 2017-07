Izetbegović: U Mostar nisam otišao zbog Radončića i Dodika, nije bilo svrhe

Foto: Arhiv/Klix.ba

Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović kazao je u intervjuu za BHT1 kako nije otišao na radni ručak u Mostar zbog izjava Fahrudina Radončića i Milorada Dodika. Naglasio je kako spremna sarađivati, ali je procijenio da nema svrhe.

"Atmosfera nije valjano pripremljena. Tražio sam od Čovića da kontaktira Radončiča kako bi se relaksirali odnosi, da se amortizira odnos između SBB-a i SDA, ali sinoćnje Radončićeve izjave su zakovale nejasan odnos. Mogli smo poslati poruku smirenja, pomirenja, boljeg odnosa i s Dodikom i Radončićem, ali to ovako ne ide", rekao je Izetbegović.



Predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku zamjerio je jer je, kako kaže, govorio da su povratnici muslimani okupirali Drinu. Smatra da je to vrlo štetna poruka, ali da je u interesu svih u Bosni i Hercegovini spreman razgovarati i sa Dodikom, ukoliko bude postojala dobra volja sa druge strane.



Na pitanje zbog čega BiH stoji u mjestu, Izetbegović je odgovorio kako ima napretka na putu ka EU, ali sporog.



"Oko 90 posto upitnika je ispunjeno i do oktobra ćemo imati preveden upitnik i dobiti kandidatski status, te krenuti s pregovorima. Kasnimo četiri mjeseca jer je bio zastoj zbog RS-a. Očekujem i aktivaciju MAP-a i mislim da ćemo oboje postići u sljedećih šest mjeseci", rekao je Izetbegović za BHT.



O očekivanjima za sljedeće Opće izbore, Izetbegović je poručio građanima da kazne one koji to zaslužuju, misleću na one koji nisu digli ruku za zakone o akcizama, penzijama, borcima, transportnoj zajednici itd.



"Neka vide ko je nudio rješenje, pomirenje i nanovo pružao ruku, te bio na strani toga da se BiH kreće ubrzano u pravom smjeru, a ko je uporno kvario, pravio konflikte, odbacivao i mijenjao mišljenja nakon postignutih dogovora (HDZ, SBB, op.a.). ", istakao je.



Na kraju je rekao kako masovni odlazak mladih iz BIH može biti zaustavljen usvajanjem zakona o akcizama što bi učinilo BiH najvećim gradilištem na Balkanu, a samim time bi se riješilo i pitanje penzionera, boraca i drugih kategorija.