Otvaranjem spomen kompleksa "Milaševica" učenjem mevluda i hatma dovom pred duše šehida u mjestu Kruščica, u općini Konjic, danas je obilježena godišnjica 6. korpusa Armije RBiH.

Otvaranjem spomen kompleksa "Milaševica" učenjem mevluda i hatma dovom pred duše šehida u mjestu Kruščica, u općini Konjic, danas je obilježena godišnjica 6. korpusa Armije RBiH.

Predstavnici vlasti, boračkih udruženja i vjerske zajednice, te članovi porodica šehida i građani prisjetili su se hrabrih boraca koji su živote dali za domovinu BiH.



Počast palim borcima odao je i član Predsjedništva BiH i predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović koji je podsjetio na težak period rata i na "pet dugih godina zločina nad državom BiH".



Stvaranje 6. korpusa, kako je Izetbegović kazao, bilo je strateški važno za odbranu tog područja.



"Nakon što je 6. korpus stvoren, nijedan metar zemlje nismo izgubili", naglasio je. Dodao je da je 1995. godina bila godina pobjeda, nizale su se jedna za drugom. Podsjetio je da su se neprijatelji zbog toga osvetili masovnim pokoljima, genocidom.



Sada, nakon rata, kazao je Izetbegović, svjesni smo gorke istine koju je izrekao rahmetli predsjednik Alija Izetbegović, a kojoj danas svjedočimo, da će biti nepravde poslije rata, u miru, ali da se treba boriti.



Ramiz Dreković, komandant 4. i 5. korpusa istakao je da je bio i danas je ponosan na 6. korpus, čiji su borci bili hrabri i čestiti, te da i danas trebaju takvi ljudi.



Slavnog 6.korpusa Armije RBiH prisjetili su se i komandant 445. brdske brigade Hasan Hakalović, komandant 444. brdske brigade Enes Kovačević, član komande 6.korpusa ARBiH Mustafa Musić i Vahid Alibegović iz Općine Konjic. Istaknuto je da danas BiH treba i traži hrabre borce druge vrste i drugačijih sredstava za borbu, a to su rad, poštenje i najviše obrazovanje mladih ljudi što je najbolja investicija.



Šesti korpus Armije RBiH bio je jedan od ukupno sedam korpusa Armije RBiH. Formiran je 9. juna 1993. godine a sjedište mu je bilo u Konjicu. Prvi komandant korpusa bio je Salko Gušić a na toj funkciji je ostao do 28. januara. 1994. godine. Za zamjenika komandanta imenovan je Braco Fazlić, a načelnika Štaba Dževad Tirak.



Zona odgovornosti 6. korpusa je bila relativno velika i ispresijecana što je dodatno usložnjavalo funkcionisanje korpusa. Prostirala se od Volujih jama na obroncima Treskavice na sjeveroistoku, preko kanjona rijeke Ljute, Bjelimićkog platoa do sela Šćipe u općini Prozor. Zonom tog korpusa su povezivane zone 1. i 4. korpusa.