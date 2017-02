Izetbegović: Spreman sam povući prvi potez ka normalizaciji

Bakir Izetbegović (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je za BHRT da je spreman povući prvi potez koji će voditi ka normalizaciji situacije u Bosni i Hercegovini.

“Vrlo rado. Samo mislim da će biti potreban jedan period da se strasti smire. Ja razumijem kolege sa srpske strane, ali njihova reakcija je pretjerana. Bezrazložno je napuštati funkcije jer sam ja uradio ono što oni nisu htjeli”, rekao je Izetbegović.



On je rekao kako vjeruje da bi i predstavnici druga dva naroda učinili isto što i on, podržavali bi ostanak u procesu protiv Srbije, da je na mjestu Bošnjaka bio njihov narod, da je propatio kao što su u ratu patili Bošnjaci.



Izetbegović se upitao zbog čega se srpski političari poistovjećuju sa režimom Slobodana Miloševića i pozvao ih da to prestanu da čine.



Bakir Izetbegović je rekao da sa Mladenom Ivanićem funkcionira sasvim normalno, ali da se od prekinute sjednice još nije vidio s njim, niti je običaj da se susreću na dnevnoj bazi.



“Mi smo imali i tog dana vrlo korektan sastanka, rukovali smo se na kraju i kanimo raditi na tome da se vrati stabilnost”, rekao je član Predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda.



Izvjesno vrijeme će biti zaustavljen evropski put Bosne i Hercegovine, rekao je u gostovanju u Dnevniku BHT1 Bakir Izetbegović, ali se istovremeno upitao da li se zbog toga trebalo povući iz procesa pred Međunarodnim sudom pravde?



"Jako smo se potrudili da reforme idu, evropske integracije. Uradili smo ogroman napor, ali ima stvari koje su preče od svih ostalih", rekao je Izetbegović.



Odbio je optužbu da je saglasan sa daljnjom federalizacijom BiH, koja bi u konačnici dovela do stvaranja trećeg entiteta.



"Ja sam otišao u Strazbur da upozorim svoje kolege iz EPP-a, da kroz principe federalizma ne stvaraju temelje za treći entitet. Nema zemlje sa većim principima federalizma od BiH. Šta se tu ima više federalizirati", upitao se Izetbegović.



Također, rekao je kako se zalaže za rješenje prema kome bi se RTV taksa naplaćivala preko distributera električne energije, te dodao da SDA iskreno lobira kako bi problem naplate RTV takse bio riješen.