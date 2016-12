Izetbegović: Sarajevo ima veći privredni promet nego cijela RS

Bošnjački Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović se u intervjuu za Dnevnik TV1 osvrnuo na aktuelna pitanja kroz svoje i odnose SDA sa čelnicima najmoćnijih partija u državi.

Foto: Arhiv/Klix.ba

Bošnjački Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović se u intervjuu za Dnevnik TV1 osvrnuo na aktuelna pitanja kroz svoje i odnose SDA sa čelnicima najmoćnijih partija u državi.

Odmah na početku, predsjednik SDA je iznio stav o zaključku Dragana Čovića i Milorada Dodika o Ustavnom sudu BiH kojeg bi, u njihovim očima, trebalo mijenjati u kontekstu odstranjivanja stranih sudija.



"Ustavni sud BiH je jedina istinska brana BiH i to je udar na suverenitet.To je jedini mehanizam pomoću kojeg se može izvršiti eventualna blokada sistema i zašto bi u momentu referenduma i prijetnji o cjepanju BiH pristali da se taj mehanizam učini diskfunckionalnim", kazao je Izetbegović.



Kao komentar na najavu novih blokada iz RS-a, Izetbegović je istakao činjenicu da svaka blokada tjera investitore.



"Nadam se da Milorad Dodik neće ići u tome smjeru jer narodu koji živi u RS je teže nego u Federaciji. Podsjećam, prosječna plaća je 20 posto manja nego u Federaciji. Prosječna penzija je manja je 20 posto manja nego u Federaciji. Ekonomski život u FBiH je tri i pol puta intezivniji nego u RS-u. Samo je u Sarajevu veći promet nego u cijeloj Republici Srpskoj. Tako da bi ja na njegovom mjestu razmislio da li da krenem u blokade", kazao je Izetbegović za TV1.



Kada su u pitanju posljednje turbulencije u Stranci demokratske akcije, Izetbegović smatra da je to posljedica veličine partije i ambicija njenih članova.



"To je velika stranka, koja naravno ogroman broj zaslužnih i referentih kadrova a ne mogu svi zauzeti najbitnije pozicije. Bude tu rivalstva i prejakih ambicija i sujeta, ali ne mislim da će doći do nekog rascjepa", kazao je član Predsjedništva BiH.



Na konstataciju da su četvorica delegata Kluba SDA u Parlamentu BiH najavila istupanje, Izetbegović je rekao da nije upoznat sa ikakvim dokumentom koji bi to potvrdio, odnosno da delegati nisu ozvaničili svoj izlazak iz kluba.



Kada je u pitanju HDZ, Izetbegović tvrdi da je najjača partija bosanskih Hrvata SDA više puta ostavila na cjedilu u trenucima skorog dogovora o ključnim pitanjima.



"Kad je Mostar u pitanju i kad je Sejdić -Finci u pitanju, oba smo puta nekako ostavljeni od strane HDZ-a, u tim kritičnim momentima", rekao je Izetbegović dodajući kako ga Dragan Čović "čudi" sa svojim dogovorima s Dodikom.



"Ne znam šta je htio postići sa tim, a dobro zna da mi na takvu stvar pristati nećemo i da to ne može proći kroz parlament i šta se onda s tim postiže?", kazao je predsjednik SDA aludirajući na Čovićev i Dodikov zaključak o Ustavnom sudu BiH.



Odnos sa Radončićem Izetbegović gleda kroz koaliciju sa SBB-om, ali i kroz neriješene probleme iz prošlosti.



"Bilo je pokušaja da se ti odnosi poprave i da se prevaziđu neki nesporazumi iz prošlosti. Mislim da smo u tome uspjeli, da je ova koalicija stabilizirala prilike. Mi nigdje nemamo problema kada je u pitanju saradnja SDA i SBB-a ni u Vladi ni u parlamentima. Sa gospodinom Radončićem sam zaista uložio truda i još ću da ga uložim da stvari idu naprijed.(...) Opterećuje gospodina Radončića proces, jer truju ljudi taj naš odnos. Uporno se gospodinu Radončiću prenosi da sa SDA strane dolazi problem u vezi s tim procesom", rekao je Izetbegović.



Predsjednik SDA je za TV1 komentarisao i konstataciju Ankare da se u BiH kriju članovi ogranizacije Fethullaha Gulena koju zvanična Turska gleda kao terorističku.



"FETO sasvim sigurno jeste teroristička organizacija jer se upustio u krvavi vojnu udar u kojem se skoro 300 ljudi izgubilo život.(...) Šta su oni u BiH, vrijeme će pokazati. Mi smo upozoravani već godina da oni jesu to što jesu, da pod se agendom brige o siromašnim studentima i dobrotvornog rada krije namjera da se na bilo koji način dođe do vlasti", zaključio je Izetbegović.