Predsjedništvo SDA održalo je redovnu sjednicu nakon koje je poručeno da osuđuje i odbacuje islamofobične napade koje su, kako je rekao predsjednik ove stranke Bakir Izetbegović, uputili najviši zvaničnici članica EU, među kojima je i Hrvatska.

Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba

Izetbegović je rekao kako su Bošnjaci autohtoni narod koji je pokazao u najtežim vremenima da mu je ekstremizam stran, uprkos etničkom čišćenju i genocidu koji su izvršeni nad njima."Pozivamo zvaničnike ovih država da BiH ne označavaju kako metu već da spriječe bujanje nacionalizma i retrogradnih ispada u njihovom dvorištu. Iza napada stoje jasni politički ciljevi, a tiču se procesa izmjena Izbornog zakona kako bi se izdejstvovala rješenja koja BiH vodu u dalje etničke podjele kao i to da se revitalizira zločinački poduhvat na BiH u kojem je Hrvatska učestvovala. Pozivamo Hrvatsku da se prema BiH ne odnosi na ovakav neprimjeren način jer to može ugroziti dobrosusjedske odnose koji su nam potrebni", rekao je Izetbegović.Predsjedništvo SDA dotaklo se i teme "arapizacije BiH", a Izetbegović je rekao kako se prvo govorilo da BiH nije sposobna da dovede investitore iz tih zemalja, a da se danas priča kako ih naseljava i mijenja etničku strukturu."Uzeo sam podatke od relevantnih institucija, podatke koji kažu kako se problem radikalizacije rapidno smanjuje, da paradžemati nestaju, da 18 mjeseci nije bilo odlaska na strana ratišta... IDIL je izvršio 143 teroristička napada, niti jedan nije u BiH niti je u njemu učestvovao neko iz BiH, a niko od počinilaca nikada nije bio u našoj zemlji. Niti jedan Arap nije dobio državljanstvo BiH u posljednjih 10 godina", istakao je.Predsjedništvo SDA zahtijeva od nadležnih institucija da intenziviraju aktivnosti na putu za članstvo u NATO-u za koji kažu da je garancija za mir i stabilnostu u našoj zemlji i regiji te su istakli kako za to nisu potrebni nikakvi referendumi."Pozivamo na prekid diskriminacije djece povratnika u RS-u. Zabrinjujući podatak je da je u osnovnoj školi u Vlasenici pravoslavni svećenik vršio obred u razredu u kojem su bila i djeca Bošnjaci", kazao je Izetbegović.Predsjedništvo SDA je ukinulo ukor koje je ranije izreklo Šemsudinu Mehmedoviću.Pozvali su EU da obustavi davanje kredita Hrvatskoj za izgradnju Pelješkog mosta jer BiH nikada nije dala saglasnost za izgradnju istog, a istaknuto je i kako to predstavlja kršenje propisa.Osudili su i masovne zločine i genocid koji se vrši nad muslimanima u Mijanmaru te su pozvali sve svjetske sile da zaustave krvoproliće.Odgovarajući na pitanja novinara, Izetbegović je prokomentirao i službenu posjetu predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića kazavši kako je dobro što nakon toliko godina dolazi predsjednik susjedne nam države u BiH."Otvorit ćemo neka pitanja koja su možda osjetljiva. Vidim Vučića kao jednog pragmatičnog i sposobnog političara koji će pomoći da se stvari na Balkanu popravljaju", kazao je Izetbegović .