Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda Bakir Izetbegović potvrdio je za Al Jazeeru da neće tražiti ocjenu ustavnosti imena bh. entiteta Republika Srpska.

Na upit koliko su istinite tvrdnje pojedinih dužnosnika iz Republike Srpske da apelacijom namjerava osporiti naziv tog entiteta, odgovorio je kako je "u prošlosti bilo takvih ideja", no danas ne planira pokrenuti to pitanje."Bilo je tih ideja prije desetak godina, u vrijeme kad je uvažena apelacija mog rahmetli oca (Alije Izetbegovića) o konstitutivnosti naroda koji moraju biti konstitutivni i u nazivu. Međutim, procijenilo se da za to u tom času nema šanse. Naziv 'Republika Srpska' - da je u engleskoj verziji u originalu Dejtonskog mirovnog sporazuma i da se zove 'Republic of Srpska' ili 'Serb Republic' - tada bi imali jedno drugačije stanje, vjerovatno. U engleskom, originalnom nazivu zove se 'Republika Srpska', što ništa na engleskom ne znači", rekao je Izetbegović.Govorio je i o prijedlogu federalizacije Bosne i Hercegovine, koji je predložio Hrvatski narodni sabor u BiH.Na pitanje je li za njega prihvatljivo išta od onoga što je predložio član Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Dragan Čović, odgovorio je kako su Iz Hrvatskog narodnog sabora "ovaj put otvoreno izašli sa zahtjevom koji se može okarakterisati kao zahtjev za treći entitet"."I mi iz SDA, i ja smo bezbroj puta do sada kazali da je za nas nova etnička podjela - neprihvatljiva", rekao je Izetbegović.Govorio je i o situaciji u Srebrenici, gdje je u nedjelju sjednica Povjereništva Stranke demokratske akcije za Srebrenicu prekinuta nakon što je skupina građana upala u dvoranu Islamskog centra gdje se sastanak održavao.Nakon žučne rasprave, nezadovoljni građani su iz prostorija istjerali Adila Osmanovića, predsjednika Povjereništva, zamjenika predsjednika SDA te ministra civilnih poslova BiH, koji je trebao predsjedavati sjednicom."Izlaz iz situacije - omogućiti da se SDA Srebrenice vrati ljudima koji žive u Srebrenici, koji tamo imaju svoju djecu, koji tamo znaju šta im je činiti da ostanu u Srebrenici. Naše je da ih u tome pomognemo. Intencija uvođenja Povjereništva je bila upravo na toj liniji", ukazuje Izetbegović."Ovo što je urađeno jučer je protuzakonito i to je nasilje koje će imati svoje konsekvence pred sudovima i uvjeren sam da ćemo u sljedećih mjesec dana završiti taj proces", najavio je Izetbegović.Predsjedništvo SDA uvelo je Povjereništvo za Srebrenicu zbog frakcijiskih sukoba u lokalnoj organizaciji pojačanih nakon poraza na općinskim izborima održanim u listopadu.