Pod motom "Dođi i posvjedoči' na Velikom polju na Igmanu održana je tradicionalna manifestacija "Odbrana Bosne i Hercegovine - Igman 2017" pred oko 20.000 posjetilaca.

Pod motom "Dođi i posvjedoči' na Velikom polju na Igmanu održana je tradicionalna manifestacija "Odbrana Bosne i Hercegovine - Igman 2017" pred oko 20.000 posjetilaca.

"Ovo je 17. put da proslavljamo dan odbrane Sarajeva. Ponavljamo i treba ponavljati, jer ponavljaju se neke neistine o BiH i mi moramo ponavljati bitne istine o BiH", rekao je član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović na početku svog govora podsjećajući da je na današnji dan kombinovanom vojnom, inženjerskom, političkom i diplomatskom akcijom odbranjen glavni grad BiH.



Te neistine, naveo je Izetbegović, plasirane su pod objašnjenjem da su dobro za narod, a ustvari su, po njegovim riječima, napadi na vlade, referendumi te krivljenje i revidiranje istine. Razlog je, kako je istakao, vještački balans koji je napravljen na kraju rata u BiH nakon čega je borba nastavljena političkim sredstvima.



Naglasio je kako se, kada govorimo o periodu 1992-1995. , imamo čega sjećati i na šta biti ponosni.



"Razbijeni u enklave, razdvojeni i opkoljeni sami smo proizvodili hranu, oružje, energiju", rekao je Izetbegović.



Ne uspjevajući sakriti emocije dok je govorio o herojima proteklog rata Izetbegović je istakao kako mu je teško jer oni više nisu među nama.



"Ne možete vi poraziti jedan narod koji ne pristaje na poraz. Da je neko rekao tada pogledajte šta imaju ti koji će udruženo napasti BiH, a šta ovi koji će se braniti nemaju. Niko ne bi rekao da će to trajati toliko dugo i da nas neće poraziti. 1.000 tona svaki dan je trebalo proizvesti ili uvesti u BiH. Sve smo mi to obezbjedili, a onda neki mudrijaši pričaju kako nije bilo prave organizacije i logistike i kako se narod sam organizovao. 1.000 tona oružja, goriva, maziva, hrane svaki dan. To su neki heroji koje ne znate, o kojima se ne priča i ne piše. A pisat će se ako Bog da", rekao je Izetbegović.



Podsjetio je kako je s Velikog polja krenuo Igmanski marš prije 75 godina.



"Koliko je naš narod 1993. i 1994. napravio Igmanskih marševa? Koliko je puta naš narod otišao do Grepka pod takvim temperaturama i vratio se? Treba se sjetiti svake borbe, Titovih partizana i antifašizma ali treba cijeniti i ovo što je naš narod uradio", poručio je.



Naglasio je kako bosanski patrioti poštuju sve i svakoga ko je radio, branio i dao doprinos BiH.



"Sve su to naši preci. Iliri, Kelti, Slaveni, srednjovjekovni kraljevi su naši pradjedovi. Osmanlije i Austrougari su ostavili traga, Jugoslavija je bila naša. Bili smo najuvjereniji Jugosloveni. Partizani su bili naši, Josip Broz je naš. Prije 200 godina svi u zemlji Bosni su se zvali Bošnjani. Danas je drugačije i neka se svako zove i moli kako hoće. Mi sve poštujemo", rekao je.



Na kraju svog govora poručio je kako je najbitnija pouka da nikada više ne budemo slabi.



"Uvijek organizovani, naoružani, spremni. Da ih obeshrabrimo i radi nas i radi njih. Prošli put su nas napali nenaoružane, potcijenili nas i slomili zube. Pa smo svi stradali", rekao je.



Predsjednik Organizacionog odbora, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata Salko Bukvarević istakao je kako je cilj ove manifestacije čuvanje i njegovanje kulture sjećanja na šehide i poginule borce, ali i sve žive branitelje domovine.



"Cilj manifestacije je prvenstveno svim prijateljima BiH poslati poruku mira, da smo mi veterani Armije RBiH i MUP-a BiH i dalje u stroju i da čuvamo našu jedinu domovinu BiH koji su nam u amanet ostavili šehidi i poginuli borci", rekao je Bukvarević naglašavajući kako se moramo sjećati simbola odbrane BiH.



U svom govoru Bukvarević je poručio kako u BiH nema mjesta za podjele ni nove oblike fašizma.



"Odbranili smo je od podjela. Odbranit ćemo je od bilo kakvog pokušaja dijeljenja i napada na njen integritet i suverenitet. Svaka stopa ove šehidskom krvlju natopljene zemlje pripada svakom njenom građaninu i nema nikakve priče o mogućnosti njene podjele", rekao je.



Podsjetio je kako su u ovoj godini osvijetlili imena i djela devet Narodnih heroja oslobodilačkog rata.



"Izet Nanić, Safet Hadžić, Mehdin Hodžić, Midhad Hujdur Hujka, Hajrudin Mešić, Safet Zajko, Enver Šehović, Adil Bešić, Nesib Malkić. Naše ulice trebaju nositi njihova imena, naša djeca trebaju zvati kako se zovu heroji odbrane BiH", poručio je Bukvarević.



Okupljenima na Velikom polju obratio se i ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo.



"Da bi armija ostala i funkcionisala neko je morao donijeti odluku za to. Mudrošću predsjednika Izetbegovića, Predsjedništva RBiH i velikoj volji patriota dogovoreno je da krene odbrana BiH. Sve vrijeme odbrane oni su bili ti koji su čuvali put spasa i koji su osigurali da grad Sarajevo živi", rekao je Fišo.



Govorima zvaničnika na Igmanu prethodio je defile veterana Armije Republike BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova RBiH koji je predvodila ''armija mladih'' djece iz sarajevskih vrtića.



Federalni premijer Fadil Novalić i ministar Bukvarević su na kraju dodijelili pehare i priznanja pobjednicima takmičenja koja su održana tokom manifestacije, koja je završena danas centralnom manifestacijom na Igmanu.



Pokrovitelj manifestacije bio je član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.