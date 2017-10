Izetbegović na premijeri serije "Alija": Prijateljstvo s Turskom povećalo se dolaskom Erdogana

Foto: Arhiv/Klix.ba

Premijernom prikazivanju serije "Alija" u Turskoj, koja govori o prvom predsjedniku BiH Aliji Izetbegoviću, prisustvovao je i član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović koji je tu priliku iskoristio da se prisjeti određenih dijelova očevog života, ali i da se zahvali turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu i njegovoj supruzi.

"Hvala vam što čuvate sjećanje na Aliju Izetbegovića, vrijedan je taj čovjek čuvanja sjećanja. Gledao sam njegovu borbu izbliza, prošao je kroz dva rata i dva zatvora, osam godina ratova, devet godina zatvora. Puštali su ubice i silovatelje, a njega nikad ni na jedan vikend. Priznanje njemu i njegovoj borbi je priznanje svim ljudima koji su bili uz njega, svima onima koji su ostavili svoje živote u komunističkim kazamatima ili blatnjavim rovovima tokom agresije na BiH. Božiji plan je bio drugačiji, on je postao predsjednik i šef svim tim tajnim službama, tužiocima i sudijama. To je tako kad ste na pravom putu", kazao je Izetbegović.



Istakao je da su Turci uvijek bili prijatelji BiH i da su pomagali koliko su mogli, a da je to prijateljstvo postalo još jače Erdoganovim dolaskom na vlast.



"Nekad su zbog svojih poblema zaboravljali BiH ili su bili jako zainteresovani da nam pomognu, ali nisu imali snage da to urade. Kad je Tayyip došao potrudio se da ostavi utisak, naš Tayyip zaista nosi taj emanet. Neka živi sjećanje na Aliju Izetbegovića, na šehide i ljude koji su život posvetili dobru, i neka živi prijateljstvo bh. i turskog naroda", poručio je Izetbegović.