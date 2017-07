Izetbegović i Petrović za nove investicije: Azerbejdžan ulaže u fabriku u Doboju

Foto: FENA

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović razgovarao je danas s gradonačelnikom Doboja Obrenom Petrovićem o suživotu i ekonomskoj situaciji u tom gradu te potrebnom privredom razvoju kako bi se zadržalo stanovništvo na tom prostoru.

"Petrović je dobar načelnik, koji ne dijeli ljude po tome kako se zovu i kojoj vjeri pripadaju, nego se trudi da svima bude dobar gradonačelnik. S te strane mislim da zaslužuje pohvalu i imat će našu podršku, onako kako je imao i u vrijeme kada su poplave pogodile BiH, a posebno Doboj", rekao je Izetbegović u izjavi novinarima.



Potvrdio je da su u toku nastojanja da se dovedu investicije u taj grad.



"Razgovarali smo i o investiciji Azerbejdžana, čija realizacija kasni, ali se ušlo u zadnju fazu nabavke opreme i mislim da ćemo za osam do devet mjeseci imati otvorenu fabriku u kojoj će biti zaposleno najmanje 300 ljudi, a animirat će još oko 3.000 onih koji će proizvoditi sirovine", naglasio je Izetbegović.



To je, kaže, ozbiljan projekat, ali je došlo do kašnjenja s dozvolama koje se izdaju u Banjoj Luci. I pored toga, dodao je, nastoji se učiniti sve da se naredne godine otvori ta fabrika voća i povrća, čiji je investitor Azerbejdžan.



"Bilo je tu bespotrebnih zatezanja. Milorad Dodik je od početka imao jedan loš odnos prema toj investiciji koja donosi egzistenciju za hiljade ljudi. Mene čudi takav odnos. Svi mi trebamo pomoći ljudima da dođu do hljeba, a ne da sebi traže egzistenciju izvan BiH", rekao je lider SDA.



Istakao je nije slučajno da se danas u Doboju održava sjednica Glavnog odbora SDA, jer se radi o sredini koja liči na prijeratnu.



"U Doboju nanovo skladno i u miru žive Srbi, Bošnjaci i Hrvati i to ćemo i podržati", rekao je Izetbegović.



Gradonačelnik Doboja Obren Petrović je dodao da je Azerbejdžan među prvim zemljama pokrenuo investiciju u tom gradu i nada se da će nakon ovog sastanka taj projekat ići dalje.



Bilo je riječi i o projektima u Kotorskom te mogućim drugim privrednim investicijama.