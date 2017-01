Izetbegović: Gradnja brze ceste Lašva - Travnik kreće ove godine

Intenziviranje reformi, prilagođavanje obrazovnog sistema potrebama privrede i izgradnja infrastrukture, neke su od najbitnijih potreba poduzetnika u Srednjobosanskom kantonu (SBK), o kojima su danas u Travniku razgovarali s izaslanstvom, predvođenim članom Predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem, predsjedavajućim Vijeća ministara BiH Denisom Zvizdićem i premijerom Federacije BiH Fadilom Novalićem.

Bakir Izetbegović (Foto: Edin Hadžihasić/Klix.ba)

"Kada se govori o infrastrukturi, tu se prvenstveno misli na izgradnju brze ceste od Lašve prema Travniku, gdje je najveći prometni čep u BiH. Za to postoje osigurana sredstva, nema ni problema s projektom i dozvolama, i s tim treba krenuti ove godine", kazao je Izetbegović novinarima nakon sastanka sa srednjobosanskim privrednicima.



Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić kazao je da su poduzetnici na sastanku govorili i o potrebi stvaranja regulatornog okvira kako bi se otvorile nove mogućnosti poslovanja i kreiranja boljeg poslovnog ambijenta.



"Radi se o ambijentu koji će potaknuti domaće investicije i omogućiti partnerstvo s nekim strateškim stranim investitorima. Ovakvi sastanci su dragocjeni za sve vlade jer se mogu čuti konkretni prijedlozi, koje ćemo u narednom periodu, od par mjeseci, pokušati pretočiti u zakonska rješenja i u promjenu poslovnog ambijenta", rekao je Zvizdić.



Federalni premijer Fadil Novalić istaknuo je, također, da je cestovna infrastruktura prioritet za poduzetnike, ali je i naglasio da SBK ima parametre koji su iznad prosjeka Federacije BiH.



"Zaposlenost je rasla 18 mjeseci za 7,2 posto, a za Federaciju BiH je to pet posto. Nezaposlenost je pala za 6,2 posto, a u Federaciji BiH za pet posto. Dakle, ovdje se događa nešto pozitivno i trebamo to podržati", kazao je Novalić.



Po njegovim riječima, na sastanku je bilo riječi i o zakonima koje treba popraviti u korist gospodarstvenika, ali i o budućim zakonima, poput onih koji tretiraju braniteljsku populaciju, te penzijsko i invalidsko osiguranje koji, kako je rekao Novalić, garantiraju socijalni mir.