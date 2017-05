Izdavanje elektronskih kartica i dalje obustavljeno iako sve ambulante u KS imaju čitače

Zavod zdravstvenog osiguranja KS (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Izdavanje elektronskih zdravstvenih kartica u Kantonu Sarajevo (KS) koje je obustavljeno od februara zbog poteškoća u korištenju skenera te uvođenja dodatnih izmjena u načinu funkcioniranja ove zdravstvene legitimacije, još nije počelo iako su u svim ambulantama instalirani neophodni čitači kartica.

