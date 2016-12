Iz MUP-a KS poručuju: Policajci će od sutra provjeravati poštuje li se sistem par-nepar

U okviru naređenih mjera Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo poduzet će aktivnosti iz svoje nadležnosti nakon što je u Kantonu Sarajevo proglašena mjera proglasio Treću epizodu "Uzbuna" povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku, saopćeno je iz MUP-a KS.

Foto: Arhiv/Klix.ba

U okviru naređenih mjera Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo poduzet će aktivnosti iz svoje nadležnosti nakon što je u Kantonu Sarajevo proglašena mjera proglasio Treću epizodu "Uzbuna" povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku, saopćeno je iz MUP-a KS.

Iz MUP-a KS pojašnjavaju da će njihovi pripadnici poduzeti sljedeće mjere:



1. Privremenom ograničenju upotrebe motornih vozila po sistemu “par – nepar” tablica počinje sa primjenom 25.12.2016. godine u 07.00 sati, za vozila sa zadnjim parnim brojem i traje do 24.00 sati, istog dana. (zabrana za parne brojeve)



2. Privremeno ograničenje upotrebe motornih vozila sa zadnjim neparnim brojem počinje 26.12.2016. godine u 00.00 i traje do 24.00 sati istog dana. (zabrana za neparne brojeve)



3. Za naredne dane privremeno ograničenje upotrebe motornih vozila će se naizmjenično mijenjati, tj. jedan dan ograničenje za vozila sa zadnjim parnim brojem, a drugi dan za vozila sa zadnjim neparnim brojem.



4. Članom 41. stav (2) Odluke o zaštiti i poboljšanju kvalitete zraka u Kantonu Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo” broj 23/16), propisano je da su građani, pravna i fizička lica dužni postupati u skladu sa Planom interventnih mjera, te blagovremeno reagovati u situacijama koje zahtijevaju interventne mjere. Za postupanje suprotno navedenom, predmetno Odlukom je propisana novčana kazna u iznosu od 500,00 do 1000,00 KM.



Ovo se ne odnosi na vozila policije, ministarstva odbrane, javnog gradskog prevoza, komunalnih preduzeća, vozila inspekcijskih organa, vozila sa diplomatskim tablicama i vozila hitnih intervencija.



"Policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo će prilikom obavljanja svakodnevnih poslova i zadataka konstantno preduzimati mjere na dosljednom poštivanju privremenog ograničenja upotrebe motornih vozila, uvođenjem sistema 'par – nepar' tablica", kaže s ena kraju saopćenja.