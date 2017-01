Zemlje bivše Jugoslavije imaju i interes i potencijal za kreiranje zajedničkog turističkog proizvoda, a posebno da privuku turiste iz Kine, Japana, Južne Koreje, SAD, kao i Kanade i Australije, istaknuto je na regionalnom skupu o turizmu održanom u Beogradu.

Na skupu, na kojem je učestvovao i predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić, rečeno je da posebno mjesto u privlačenju turista iz dalekih zemalja ima Kina kao najmnogoljudnija zemlja, čiji su državljani prošle godine potrošili više od 200 milijardi eura na turizam.



Ivanić je istakao da trenutno stanje u regionu nije dobro zbog političkih tenzija, ali da misli da će saradnja u turizmu postojati i bez obzira na političku klimu.



On je ocijenio da se ne može naći racionalan razlog za političke tenzije, te da regionalni političari moraju izaći iz tog kruga i probleme rješavati racionalno.



"Svaka zemlja pojedinačno ima interes da region bude u boljem političkom ambijentu, a kako vrijeme bude prolazilo imat ćemo više glasova zajedno. U BiH je to posebno značajno jer bilo kakve zategnutosti imaju pet puta veće implikacije u BiH. Teško ćemo i u drugim granama očekivati investitore sa lošom slikom u regionu, pa i u BiH", napomenuo je Ivanić.



On je ocijenio da turizam može uticati na političare u regionu, da ljudi iz regiona jedni druge više posjećuju, te naveo da u BiH oko 60 posto mladih iz Banje Luke nije bilo u Sarajevu i obrnuto.



"Nemamo razvijenu infrastrukturu kao turistički razvijenije zemlje, ali to je i prednost jer moderni turisti sve više traže nešto što je drugačije. Iako ima dosta izazova u regionu, prednost koju region ima je sigurnost. Ovaj prostor za sada je bezbjedan što bi mogla biti jedna od naših velikih prednosti", naglasio je Ivanić.



Ivanić je istakao da je povjerenje najvažnije pitanje u BiH i regionu.



Ministar trgovine i turizma Srbije Rasim Ljajić rekao je da zemlje regiona, ako se udruže, imaju šansu da privuku kineske, japanske i južnokorejske turiste, ali i iranske.



On je naveo da je Srbija jedina evropska zemlja koja sa Kinom ima bezvizni režim, a očekuje se i otvaranje direktne aviolinije.



"Ali, samo kao Srbija teško da možemo napraviti neki iskorak, zato mi nudimo i želimo da u to uključimo i zajedno nastupamo sa državama bivše Jugoslavije u pokušaju da privučemo što veći broj kineskih turista", istakao je Ljajić.



On je dodao da se mijenjaju navike kineskih turista, koji su do sada dolazili zbog šopinga, a od prošle godine je to skijanje, te podsjetio da je Srbija do sada zajedno sa BiH nastupala na kineskom tržištu u oblasti turizma sa projektom "Putevima Valtera".



Ljajić je podsjetio i da je u Istanbulu otvoreno zajedničko turističko predstavništvo Srbije i BiH, te najavio da će u aprilu biti otvoreno zajedničko predstavništvo Srbije i Slovenije u Iranu.



"Prvo moramo osigurati punu političku stabilnost u regionu, više uraditi na turističkoj infrastrukturi u svakoj zemlji regiona, na ujednačavanju viznog režima, što je glavni preduslov, više uložiti u zajednički marketing, promociju, zajedničko učešće na sajmovima, dolazak blogera, turističkih i kulturnih radnika i novinara da izvještavaju o turizmu regiona", naveo je Ljajić.



Na skupu su govorili i predstavnici turizma i privrednih komora Srbije, BiH, FBiH, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, koji su također istakli potrebu stvaranja zajedničkog turističkog proizvoda u regionu.