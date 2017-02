Ivanić: Razmišljam da ambasadorima naredim isto što je Izetbegović ambasadorici Čolaković

Mladen Ivanić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić obratio se zastupnicima Narodne skupštine RS-a na današnjoj posebnoj sjednici u povodu zahtjeva za reviziju tužbe BiH protiv Srbije za agresiju i genocid, a koju je Međunarodnom sudu u Hagu predao agent BiH Sakib Softić.

Ivanić je rekao da je još 2015. godine došao do saznanja da je član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović poduzeo aktivnosti s ciljem pokretanja revizije. Kako kaže, svjestan manipulacija, 2016. godine poslao je pismo Međunarodnom sudu u Hagu u kojem je napisao da je pravno neutemeljena revizija bez stava Predsjedništva BiH.



Ponovio je da je mandat agenta BiH Sakiba Softića davno istekao te da reviziju nema pravo podnijeti ni ambasador BiH u Hagu. Istakao je da je već predosjećao da će se ovakve stvari razvijati te se stoga trudio spriječiti manipulaciju institucijama BiH.



Ivanić je rekao da su njegovi saradnici stalno komunicirali s Međunarodnim sudom pravde i da im je potvrđeno da je revizija novi postupak, zbog čega je bilo potrebno imenovati novog agenta.



On je kazao da nijednog trenutka nije imao dilemu da će Međunarodni sud u Hagu prihvatiti zahtjev i da zbog toga nikada nije govorio o zahtjevu za reviziju. Ponovio je da je govorio samo o sistemu odlučivanja u institucijama.



Kako kaže, još u januaru postalo je jasno da Izetbegović planira uputiti nelegalan zahtjev bez saglasnosti njega i člana Predsjedništva BiH Dragana Čovića. Ubrzo nakon toga pozvao je sve ambasadore PIC-a i tražio da unaprijed djeluju i zaustave eskalaciju političke krize koja bi bila na vidiku. Dodaje da i tada nije pričao o reviziji već o paralelizmu.



Ivanić je istakao da ga neki od ambasadora PIC-a nisu shvatili ozbiljno, ali da su posljednjih dana postali svjesni opasnosti političke situacije u BiH. Kako kaže, međunarodna zajednica pokazala je da Izetbegović nema njihovu podršku, čime je i dokazala da nije napadala predstavnike RS-a.



Osvrnuo se i na dešavanja u Ambasadi BiH u Hagu kazavši da je ambasadorica Mirsada Čolaković mimo svih pravila obavijestila Izetbegovića da je primila pismo ministra vanjskih poslova BiH Igora Crnadka koje je upućeno Međunarodnom sudu u Hagu. Podvukao je da Izetbegović još uvijek nije povukao svoju naredbu kojom je ambasadorici zabranjeno slanje pisma.



On je kazao da razmišlja da, ako Izetbegović ne povuče nalog, uputi isti ambasadorima BiH iz reda srpskog naroda, što bi bio kraj DKP mreže. Kako kaže, učinit će sve da do toga ne dođe.



Ivanić je kazao da je pozvao Sakiba Softića i kazao mu da nema njegovu podršku i da ako želi mandat onda ga mora tražiti od Predsjedništva BiH. Što se tiče prekinute sjednice Predsjedništva BiH, Ivanić je rekao da je napuštanjem sjednice Izetbegović uveo Predsjedništvo BiH u neku vrstu blokade.



Rekao je da je pripremio novo pismo koje planira uputiti Međunarodnom sudu pravde koje će u njegovo ime odnijeti ministar vanjskih poslova BiH. U njemu će stajati da je zahtjev predala paralelna struktura vlasti, a ne institucije BiH.



Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici razmatra informaciju o zahtjevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi BiH protiv Srbije i Crne Gore.



Kako prenosi RTRS, u informaciji se navodi da, prema Ustavu BiH, Predsjedništvo BiH odluke donosi konsenzusom, a u slučaju nepostizanja konsenzusa, odluku može usvojiti kada za takvu odluku glasaju dva člana.



U toj situaciji, ističe se, nisu poštovane odredbe Ustava BiH, jer Predsjedništvo BiH nije nikada razmatralo pitanje pokretanja revizije po tužbi protiv Srbije i Crne Gore, niti su se članovi ovog tijela o tome odredili u smislu donošenja odluke.



"Imajući u vidu sve gore navedeno, smatramo da nisu ispunjeni materijalni, niti formalni uslovi za podnošenje zahtjeva za reviziju i da u postupku pred Međunarodnim sudom pravde ne postoji aktivna legitimacija za ovakvu procesnu radnju", navodi se u informaciji.