Ivanić i Crnadak: Od početka smo upozoravali na bošnjačko vaninstitucionalno djelovanje

Foto: Arhiv/Klix.ba

Nakon što je Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio zahtjev za revizijom presude po tužbi BiH protiv Srbije javnosti su se obratili predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić i ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak.

Ivanić je kazao da je Međunarodni sud pravde jasno poručio kako neće razmatrati zahtjev za reviziju jer nijedan relevantni organ nije donio odluku. Istakao je da je očekivao ovakav odgovor te da je na to ranije upozoravao bošnjačko rukovodstvo.



Kako kaže, riječ je o odluci koja ozbiljno podržava dejtonsku BiH jer pokazuje da više niko u ime BiH osim njenih institucija ne može donositi odluke. On je dodao da je na vrijeme počeo raditi na zahtjevu za reviziju i da su se stvari odvijale u korist onoga ko je imao argumente.



Ivanić ističe da je ovo dokaz da se argumentima može ostvariti cilj i da odluku doživljava ličnim uspjehom jer se u trenucima krize stvarala slika da je on kriv i odgovoran za podnošenje zahtjeva.



On kaže da na međunarodnom planu može se doći do pobjede sa argumentima čak i ako oni dolaze iz RS-a. Naglasio je da u ovom periodu nikada nije zloupotrebljavao žrtve već da je govorio o drugim stvarima.



Istakao je da poštuje svaku žrtvu i da o njima nikada nije govorio već isključivo o vaninstitucionalnom djelovanju u BiH. Podsjetio je da je sazivao sjednice Predsjedništva BiH kako bi se ovo pitanje vratilo u institucije, ali da bošnjačko rukovodstvo nije pristajalo na to.



On je rekao da niko nema pravo da govori u ime BiH ukoliko ne postoji saglasnost svih naroda u BiH te da se mora riješiti problem paralelnih struktura podsjećajući na instrukcije Izetbegovića ambasadorici BiH u Hagu.



Dodao je da ukoliko neko misli da će se sve nastaviti kao da ništa nije bilo da do toga neće doći jer se mora odgovoriti na brojna pitanja.



Predsjedavajući Predsjedništva BiH kazao je da je imao veliku podršku ministra vanjskih poslova BiH Igora Crnadka.



Medijima se obratio i Crnadak koji je rekao da i za njega ovo predstavlja veliku pobjeda dejtonske BiH.



"Ovo je pokazalo da BiH može funkcionisati samo ako se uvažavaju svi, ako se odluke donose zajedno, ako se dešava dijalog, a ne preglasavanje i sila jednog nad drugim. Ovo je pobjeda prava nad politikom. Neki su htjeli da pomoću političkog pritiska pobjede pravo. Ovo je pobjeda činjenica. Pokazalo se da nema zajedničke odluke o ovlaštenju agenta i upućivanja zahtjeva", kazao je Crnadak.



Dodao je da su dobili odgovor koji potvrđuje da su bili u pravu te da kriza koja je izazvana pokušajem privatizacije institucija nije završena, ali da vjeruje da je današnji dopis olakšao stvar i otvorio put onima koji su nas uveli u krizu, da pokažu kako da izađemo.



"Očekujem da oni koji su najodgovorniji jasno povuku poteze i pokažu da su spremni da se ide naprijed", rekao je Crnadak.



Podsjećamo, Podsjećamo, Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio je zahtjev za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije za agresiju i genocid zbog toga što zahtjev za reviziju nisu podnijele institucije BiH.



Na pisma koja su članovi Predsjedništva BiH uputili sudu danas je odgovoreno da Međunarodni sud pravde smatra da sadržaj ovih pisama pokazuje kako nikakvu odluku nisu donijela nadležna tijela, u ime Bosne i Hercegovine kao države.