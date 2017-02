Ivancov: Zahtjev za reviziju presude podnesen je bez saglasnosti unutar BiH

Petar Ivancov (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Ambasador Ruske Federacije u Bosni Hercegovini Petar Ivancov kazao je večeras novinarima u Sarajevu da je zahtjev za reviziju presude Međunarodnog suda pravde u Haagu po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije podnesen bez saglasnosti unutar institucija BiH.

Ponovio je da Ustav BiH nalaže da Predsjedništvo BiH odlučuje o pitanjima vanjske politike, što podrazumijeva i na odnose s međunarodnim organizacijama, a u ovom slučaju dva člana Predsjedništva BiH, tvrdi Ivancov, su protiv revizije presude.



"Iako se može reći da se tužba odnosi na period kada je Slobodan Milošević bio predsjednik Srbije, revizija ove tužbe odnosi se na državu Srbiju zbog čega Srbi u Srbiji i Republici Srpskoj ovu tužbu shvataju kao tužbu na svoj račun", dodao je Ivancov.



Mišljenja je da zbog toga može doći do određenih napetosti, a Ivancov takvu situaciju naziva opasnom što može dovesti do nekih konflikata, zbog čega smatra da međunarodna zajednica mora dati svoj stav o tome. To je ujedno i razlog zbog kojeg je zatražio vanrednu sjednicu Vijeća za implementaciju mira (PIC) koja je sazvana za sutra u 13 sati.



BiH je 1993. godine podnijela tužbu protiv tadašnje Savezne Republike Jugoslavije (Srbija i Crna Gora) Međunarodnom sudu pravde u Haagu, najvišoj sudskoj instanci u sistemu Organizacije ujedinjenih nacija (OUN).



Presuda je donesena 26. februara 2007. godine kojom je utvrđeno da je genocid počinjen u Srebrenici, ali ne i u drugim bh. općinama, isključivši pritom odgovornost Srbije za počinjenje genocida, te utvrdivši samo propuste u njegovu sprečavanju i kažnjavanju.