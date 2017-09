Isplatili stanove na Dobrinji 5, a ne mogu da usele ni nakon 6 mjeseci od ugovorenog roka

Kantonalni stambeni fond Kantona Sarajevo počeo je prije skoro 10 godina sa izgradnjom zgrada na Dobrinji 5, čiji su stanovi prodavani po povoljnijim uslovima. Iako je za većinu stanova ugovoreni rok završetka radova bio mart 2017. godine, oko 120 kupaca još uvijek ne može da useli u svoje, sada već isplaćene stanove.

Kantonalni stambeni fond Kantona Sarajevo počeo je prije skoro 10 godina sa izgradnjom zgrada na Dobrinji 5, čiji su stanovi prodavani po povoljnijim uslovima. Iako je za većinu stanova ugovoreni rok završetka radova bio mart 2017. godine, oko 120 kupaca još uvijek ne može da useli u svoje, sada već isplaćene stanove.

Ogorčeni kupac jednog od tih stanova, koji je izrazio želju da ne navodimo njegovo ime i prezime, kazao nam je da u potpisanom predugovoru sa predstavnicima Kantonalnog stambenog fonda stoji da je rok za završetak radova mart 2017. godine."Stan sam uredno kupio, a cijeli iznos kredita isplatio još u novembru 2016. godine. Zajedno sa porodicom sam planirao da uselimo u martu, eventualno aprilu 2017. godine. U predugovoru stoji da postoji mogućnost kašnjenja, ali prošlo je već pet-šest mjeseci a mi još uvijek ne znamo kad ćemo useliti", kazao je kupac.Direktor Kantonalnog stambenog fonda Kantona Sarajevo Adnan Efendić kazao je za Klix.ba da je većina kupaca uselila u stanove stanove na Dobrinji 5, a da sada rade na rješavanju "Lamela B1" i "Lamela B2", gdje ima određenih kašnjenja. Riječ je o dvije osmospratnice, koje ukupno imaju više od 120 stanova."Radovi su okončani, u toku je tehnički prijem. Mislim da je komisija već izlazila na teren, a sada čekamo izvještaj komisije da li je sve urađeno u skladu sa izdatom građevinskom dozvolom. Nakon tog postupka, Općina Novi Grad će da nam izdati upotrebnu dozvolu i to je procedura koja će biti u potpunosti završena", kazao je Efendić.Dodao je da je na poziciju direktora Kantonalnog stambenog fonda došao prije nepuna tri mjeseca, a da je određene probleme zatekao."Neke okolnosti su postojale. Neke su subjektivne, a neke objektivne. I izvođači radova (Džekos, op.a.) su imali svoje probleme... Mi pokušavamo da sustignemo neka kašnjenja. Do sada su otklonjene neke administrativne barijere, koje su postojale. Nadam se da ćemo riješiti taj problem. Radimo sve što je u našoj moći", poručio je Efendić.Na pitanje šta je dovelo do kašnjenja, direktor Efendić odgovara da razlozi mogu biti: izvođenje građevinskih radova, dobijanja saglasnosti kantonalnih preduzeća, upotrebne saglasnosti, dozvole vodovoda, komunalnih preduzeća..."Postoji niz razloga koji mogu utjecati na prolongiranje roka. U ugovoru stoji da postoji mogućnost kašnjenja. Nije neuobičajena situacija da se rokovi probijaju u građevini. Ali mislim da nije ni alarmantna situacija. Ne opravdavam kašnjenja, ali mislim da nije alarmantno", zaključio je Efendić za Klix.ba.