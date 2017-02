Inicijativa za Stolac: U režiji HDZ-a ponovo se priprema izborna krađa u Stocu

Odlukom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIKBiH) u nedjelju, 19. februara, bit će održani ponovljeni izbori u Stocu. Haris Baljić iz Inicijative za Stolac za Klix.ba kaže da njihov stav ostaje nepromijenjen te da se u režiji Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) priprema još jedna izborna krađa u Stocu.

Odlukom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIKBiH) u nedjelju, 19. februara, bit će održani ponovljeni izbori u Stocu. Haris Baljić iz Inicijative za Stolac za Klix.ba kaže da njihov stav ostaje nepromijenjen te da se u režiji Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) priprema još jedna izborna krađa u Stocu.

Haris Baljić (Foto: Anadolija)

Inicijativa za Stolac (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)

Baljić kaže da je stav Inicijative za Stolac vrlo jasan te da će nastaviti bojkotirati izbore jer, kako je kazao, ne žele dati doprinos izborima na kojima se kradu glasovi."S biračkih spiskova ponovo nisu izbrisane sve mrtve osobe. Prije izbora je izbrisano 130 mrtvih i ponovo neki dan 136. Potvrđuje to stvari koje smo mi govorili mjesecima prije izbora i sigurno i sada ima više od 300 mrtvih na biračkim spiskovima, a to su ljudi koji nisu upisani u matične knjige umrlih iz nepoznatih razloga", kaže Baljić.Pojašnjava da, iako Inicijativa za Stolac ne podržava izbore, ne mogu utjecati na političku volju građana u Stocu, odnosno hoće li izaći na izbore ili ne. Na pitanje kako komentira političke opcije koje će ove godine predstaviti svoje kandidate na izborima u Stocu, Baljić kaže da i u vezi s tim postoje malverzacije."Nedavno smo Tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) poslali krivičnu prijavu protiv Renate Stanković i njenog supruga Andrije Stankovića koji je kandidat na listi HDZ-a, a jedna lokalna TV kuća je snimila Renatu kako glasa na mjestu gdje nije prijavljena. Od CIK-a smo tražili da pokrene upravni postupak protiv njih dvoje i članova biračkih odbora na tom biračkom mjestu koji su pregledali identifikacione dokumente. Dobili smo informacije da je pokrenut upravni postupak, ali da niko nije sankcioniran tako da vjerujemo da se u režiji HDZ-a ponovo priprema izborna krađa u Stocu, kao što se desila 2. oktobra prošle godine", kazao nam je Baljić.Da izbore u Stocu treba nastaviti bojkotirati smatra i Nermina Frenjo iz Inicijative za Stolac, jer se prema njenim riječima, situacija do sada nije promijenila."Sve stvari koje su se izdešavale u prethodnom periodu se kose sa stavovima Inicijative za Stolac i sve je rađeno u korist HDZ-a. Trebamo do kraja bojkotirati izbore jer ni na koji drugi način ne možemo ništa drugo dobiti. Pozivam predstavnike CIK-a, s obzirom na to da je član Predsjedništva BiH Dragan Čović tražio specijalnu policiju i zaštitu, da na dan izbora dođu u Stolac i pojasne građanima šta su napravili", izjavila je Frenjo.Dodala je da predstavnici različitih političkih stranaka već sutra imaju sastanak s predstavnicima Inicijative za Stolac na kojem će se odlučiti o nastavku praćenja situacije u vezi s izborima."Ne damo legitimitet ovakvoj vlasti u Stocu i do kraja ćemo zastupati takav stav, sve dok se stvari ne promijene. Ionako smo do sada bili građani desetog reda, tako da nemamo šta izgubiti", zaključila je Frenjo.Izborni proces u Stocu prekinut je 2. oktobra, na dan Općinskih izbora, zbog incidenata na biračkim mjestima.Apelaciono vijeće Suda BiH potvrdilo je odluke CIK-a BiH o uklanjanju s kandidatske liste za načelnika Općine Stolac Salmira Kaplana te kandidata za Općinsko vijeće Demira Mahmutćehajića, Ahmeta Ljubovića i Bože Raguža.Ranije je Sud BiH potvrdio odluku CIK-a BiH o smjeni općinske izborne administracije u Stocu.