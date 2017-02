Udruženje Socijaldemokrati IgG u BiH organizira sutra tribinu pod nazivom "Put u EU vodi preko Mostara". Tribina počinje u 18 sati, a organizira se u Domu hercega Stjepana Kosače na Rondou. Na skupu će govoriti profesor Mile Lasić, politolog i analitičar Adis Arapović, profesor Damir Marjanović te poduzetnica i aktivistica Amna Popovac.

Novi politički pokret

I desnica je rascjepkana



Foto: Klix.ba

Današnja ljevica je ekskluzivna, mi pokušavamo biti inkluzivni

O ovom događaju razgovarali samo baš s Amnom Popovac, organizatoricom i članicom Socijaldemokrata IgG."Svako od nas panelista bi trebao imati kraće izlaganje iz svoje oblasti. Mile Lasić će govoriti o EU integracijama, jer on je ekspert iz te oblasti, Adis Arapović će isto govoriti o integracijama, ali o potrebnim reformama koje se moraju proći i vjerovatno je razlog što se te reforme ne provode taj da će onaj ko se time bude bavio izgubiti izbore, jer je to bolan i težak proces. Damir Marjanović će pričati više o našoj inicijativi Socijaldemokrati IgG i potrebnoj reformi obrazovanja na kojoj on radi. Ja ću govoriti o tome šta treba da se desi da se dogode izbori u Mostaru te kako mi možemo odgovoriti na neki upitnik, ali bez izbora u Mostaru nema nikakve šanse da mi dobijemo ikakvo zeleno svjetlo iz Evropske unije", kazala nam je Popovac sažetak svega planiranog za sutra.Amna Popovac aktivna je sudionica mostarskih političkih procesa, poznata je njena kandidatura za gradonačelnicu Mostara te ovom prilikom aktivno govori i o političkim ambicijama Inicijative grupe građana Socijaldemokrati."Mi sigurno postajemo politički pokret, da li ćemo postati stranka nisam još sigurna. Ja imam političke ambicije i čekam lokalne izbore u Mostaru, ali kako sada stvari stoje mogli bi biti prvo parlamentarni izbori 2018. pa tek 2020. godine da mi imamo lokalne izbore. Meni treba vježba, jer smatram da jednom moram izaći na izbore da vidim kako to izgleda. Ova grupa ljudi je meni veoma bliska, kontaktirali su me i pristala sam da udružimo snage i probamo zajedno napraviti nešto", kaže naša sagovornica.Stalne su teze da ovakvi projekti usitnjavaju ljevicu."Ljudi se boje toga, kažu desnica je jaka, ljevica je rascjepkana. Ne bih ja rekla da je desnica toliko jaka i ona je rascjepkana, pojavljuju se nove stranke, izlaze načelnici iz SDA, formiraju svoje pokrete. Zbog toga mi nećemo praviti stranku bar za sada i možemo govoriti da je ovo sada politički pokret koji ima svoje ambicije na izborima", kaže Amna Popovac.Članovi IgG Socijaldemokrati nisu samo ljudi koji žele biti na izbornim listama. Tako Popovac napominje da osim Damira Marjanovića i nje, ljudi koji će sutra govoriti ne moraju nužno biti dio izbornog procesa."Kod nas nisu samo ljudi koji žele biti na listama, nego ioni koji znaju kako treba raditi određene reforme. Ima ljudi koji otvoreno kažu, ja neću da budem na listi, nisam političar, ali znam kako treba urediti ovu zemlju. Tako smo mi mješavina raznih ljudi i onih koji prije nisu bili politički aktivni, ali i onih koji jesu", pojašnjava Popovac.Socijaldemokrati IgG sutra imaju prvo predstavljanje u Mostaru. Aktivnosti u drugim većim bh. gradovima već su bile organizirane, obično vođene potrebama te lokalne sredine."Svidjela mi se rečenica jednog od stranih ambasadora da put u EU vodi preko Mostara i to je istina. Tako smo vođeni tom rečenicom osmislili sutrašnji događaj. Postoji grad od 120 hiljada stanovnika koji ne mogu izaći na izbore, ti nisi normalna država, bez obzira na to što si šizofreno uređena, jer i to šizofreno uređenje se nekako može podnijeti, ali ovo prvo ne", pojašnjava Amna Popovac.Popovac još kaže da je cilj sutrašnjeg skupa predstavljanje ideje, ali i stvaranje dijaloga s okupljenima. Poslije će njen tim ljudi nastaviti raditi slične aktivnosti u Hercegovini. Na skup su pozvani i predstavnici svih drugih političkih opcija koje djeluju u Hercegovini, kao i predstavnici vjerskih institucija.Popovac jasno definira odnos prema drugim političkim subjektima: "Pokušavamo biti inkluzivni, a ne ekskluzivni. Problem današnje ljevice je baš to što je ekskluzivna i zbog toga što je ljudi teško razlikuju od desnice".Kod svakog novog političkog subjekta povlači se i priča o "državi sa sto stranaka"."Mi ne moramo nužno biti nova stranka, možemo djelovati u okviru postojećih stranaka. Jednostavno se možemo dogovoriti ako te stranke žele da radimo zajedno s njima, sve u sklopu programa i ciljeva koje imamo. U svakoj stranci postoje dobri ljudi i to je jedan princip koji nam je važan, probat ćemo okupiti te ljude. Kad kažu da će biti sto stranaka, ja pomislim da se nama trenutno događa prosijevanje. Da ljudi moraju naučiti razlikovati i početi kažnjavati određene procese kao što su ovi prebjezi. Ne smije nam se desiti da neko iz, formalno rečeno, ljevičarske stranke ode u neku desničarsku i prođe nekažnjeno. Nije normalno da neko promjeni tako pet stranaka da bi zadržao poziciju. To naši ljudi moraju shvatiti i sve dok oni ne shvate da su važna karika u izborima i demokratiji, mi ćemo imati ovakvo stanje", rezimira naša sagovornica.Amna Popovac još je jednom na kraju ponovila da Socijaldemokrati IgG kroz svoju inkluzivnost trebaju biti subjekt okrupnjavanja, a ne usitnjavanja, ali ne po svaku cijenu.