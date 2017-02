IFIMES o reviziji presude protiv Srbije: Put ka pravdi ili nasilju

Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) iz Ljubljane redovno analizira događanja na Bliskom istoku i Balkanu. IFIMES je povodom najavljene revizije presude suda u Haagu (ICJ) u tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije pripremio analizu stanja i mogućnosti uspjeha revizije.

Foto: Arhiv/Klix.ba

Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) iz Ljubljane redovno analizira događanja na Bliskom istoku i Balkanu. IFIMES je povodom najavljene revizije presude suda u Haagu (ICJ) u tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije pripremio analizu stanja i mogućnosti uspjeha revizije.