U Komemorativnom centru u Tuzli danas su identifikovani posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata u Bosni i Hercegovini, a među njima i jedna žena koja je pogubljena u šestom mjesecu trudnoće.

Riječ je o osobama mlađe životne dobi koje su u julu 1995. godine krenule iz Srebrenice. Izvjesno vrijeme su pješačili po teritoriji pod kontrolom Vojske RS, a pogubljeni su na području Rašića gaja kod Vlasenice gdje su na površini i pronađeni 21 godinu kasnije.



Kako bi se spasili od agresorske ruke, iz Srebrenice su 1995. krenuli Nijazija i Remza Dudić koji su u to vrijeme imali 22, odnosno 20 godina.



"Oni su živjeli s nama u Srebrenici, a 1995. smo svi skupa krenuli. Bili su lijepi. Bili su ljudi. Ona je bila šest mjeseci trudna. Ona je kao žena mogla da ne ide, ali nije željela. Otišla je s njim preko šume i od tada ništa nismo znali za njih. Pronađeni su skupa, jedno uz drugo", kazao je Nijazijin brat Omer koji je danas identificirao posmrtne ostatke.



Murat Hurtić, ekspert za traženje nestalih, kazao je da prilikom ekshumacije nisu pronađeni skeletni ostaci djeteta koje je bilo u majčinoj utrobi.



"Ne možemo znati kako su ubijeni, s obzirom na to da na kostima ima više oštećenja. Ne smijem govoriti da jeste, ali je vjerovatno riječ o strijeljanju. Žrtve su pronađene skupa na površini od tri kvadratna metra, sa dosta garderobe i predmeta koji su bili s njima. Ovo je zaista teška priča. Ovo što sam danas čuo od porodice posebno me potreslo nakon niza godina rada. Teško je razmišljati šta sve ljudi mogu uraditi", izjavio je Hurtić.



Pored Nijazije i Remze Dudić koji su bili rodom iz mjesta Osmače kod Srebrenice, danas je identificiran i Osman Avdić iz Žepe.