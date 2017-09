Predstavnici Udruženja hotelijera i restoratera te predstavnici Udruženja za zaštitu ljudskih prava pušača u BiH sakupili su skoro 3.000 potpisa malotrgovaca i ugostitelja u 10 kantona FBiH za unošenje izmjena u trenutni Nacrt zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje koje su predali Federalnom ministarstvu zdravstva.

Iz udruženja ističu da imaju pravo na primjedbe i komentare na zakon koji smatraju previše rigoroznim i nefleksibilnim.



"Imamo potpis 1.710 objekata s prostora Federacije BiH. Mi smo predložili da se objekti do 40 kvadrata opredijele da li će biti prostor za pušače ili nepušače, da ispune uslove koje zakon nalaže i da na vidnom mjestu istaknu da li je prostor za pušače ili nepušače. Ovaj zakon u potpunosti zabranjuje pušenje. Najlakše je donijeti ovakav zakon, treba napraviti zakon koji je prihvatljiv za sve strane. U Hrvatskoj je bilo dosta otpuštanja radnika i zatvaranja radnji pa je zakon ublažen. Na prostoru BiH ima više od 20.000 ugostiteljsko-turističkih subjekata, to je više od 100.000 zaposlenih", kazao je Amir Hadžić, predsjednik Udruženja hotelijera i restoratera BiH.



U Udruženju vjeruju da bi nefleksibilan zakon zatvorio najmanje 20 posto objekata.



"Uvjeravaju nas da će se naš posao povećati i da ćemo imati bolje finansijske rezultate. Ako je tako, onda dajte malim objektima da se opredijele, a većim, koji imaju mogućnost, da odvoje prostor za pušače. U objektima gdje se konzumira hrana treba da se uvede apsolutna zabrana pušenja, a da se naprave posebne prostorije za pušače. U hotelima treba osigurati posebne prostore za pušače i jedan manji dio soba ostaviti za pušače, jer ih gosti traže, a nama je u interesu da im damo ono što žele", rekao je Edvard Kapetanović, predsjednik Upravnog odbora Udruženja hotelijara i restoratera BiH.



Iz Udruženja građana "Ma kuš na me" poručuju da se ne zalažu za promociju pušenja, nego za svoja prava, odnosno mogućnost da izaberu kako će potrošiti svoj novac i šta će raditi sa svojim zdravljem.



"Imamo pravo da izabremo šta ćemo raditi sa svojim tijelom, želim svoj novac potrošiti na ono što je meni lijepo. Pokušavamo dokazati da je ovaj zakon diskriminacija i rezultirat će negativnim ekonomskim aspektima. Ne znam kako bi neko ko glasa za ovaj zakon mogao mirno zaspati", kazala je Aida Feraget iz Udruženja "Ma kuš na me".