Svako dijete treba porodicu, sigurnost, odrastanje u okruženju u kojem će moći ostvariti sve svoje snove, ideje i maštanja. Porodica je mjesto u kojem dijete osjeća pripadnost i gdje uvijek postoji netko uz koga može osjetiti ljubav.

Pa ipak, i pored svega, na svijetu odrastaju mališani koji ne znaju šta znači odrastati u porodici. Ponekad je to zbog bolesti ili smrti roditelja, siromaštva, bolesti djeteta, ali se može raditi i o ozbiljnom zanemarivanju i zlostavljanju djeteta, zbog čega ono više ne može ostati u svojoj porodici.



Upravo u slučajevima kada djeca ne mogu odrastati sa svojim roditeljima, važno je omogućiti djeci da odrastaju u zamjenskoj, hraniteljskoj porodici koja će se brinuti o njima. Hraniteljstvom se djeci pruža siguran dom u kojem će imati mogućnost da dobiju odgovarajući odgoj, pažnju i obrazovanje.



Kroz hraniteljstvo mnoga djeca su pronašla sigurnost porodice. Ipak, postoji još uvijek veliki broj djece koja nisu imala tu priliku. Trenutno samo u Sarajevu preko 30 mališana bez roditeljskog staranja čeka na porodicu koja bi im mogla pružiti ljubav i zaštitu. Svako od njih sanja o budućnosti, novom životu i sigurnom zagrljaju, a upravo vi im možete oplemeniti život, poklanjajući im porodicu i sebe kao roditelje.



Odrasla ste osoba, stambeno obezbjeđena, imate primanja, u braku ste ili ne, imate vlastitu djecu ili možda nemate, imate strpljenje, energiju i vrijeme? Postanite hranitelj, promijenite nečiji život već danas. Ne dozvolimo da ijedno dijete odrasta bez sigurnosti porodice, bez ljubavi i pažnje.



Za sve informacije o hraniteljstvu kontaktirajte:



HOPE AND HOMES FOR CHILDREN U BIH

Tel: +387 33 200 672



JU KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ''SARAJEVO''

Tel: +387 33 723 628



Hope and Homes for Children BiH (HHC BiH) je nevladina, neprofitna organizacija koja je aktivna u Bosni i Hercegovini od 1994. godine, čiji je rad usmjeren na zamjenu institucionalnog (domskog) zbrinjavanja sa porodičnim rješenjima za djecu bez roditeljskog staranja, kao što su povratak djece u njihove porodice, lokalna usvojenja, hraniteljstvo, podrška mladim osobama koje napuštaju sistem brige i razvoj kvalitetnog stambenog zbrinjavanja u malim porodičnim domovima sa kapacitetom do 12 djece, te razvoj programa za sprečavanje razdvajanja djece i njihovih porodica.