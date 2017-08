HNS za tenzije oko Pelješkog mosta optužio "bošnjačku politiku i mitomaniju"

Foto: Klix.ba

Glavno vijeće Hrvatskog narodnog sabora na svojoj 21. sjednici održanoj u ponedjeljak raspravljalo je o ustavnim nadležnostima oko raspolaganja prirodnim resursima i prostorom te saobraćajnom infrastrukturom. Izražen je stav kako izgradnja Pelješkog mosta nije problem za Neum, već naprotiv - rješava višestruke probleme tog dijela naše države. O ovim temama govorili su Božo Ljubić i Predrag Kožul.

"Treba se suprostaviti uzurpaciji ustavnih nadležnosti općina i kantona od strane federalnih vlasti kada je u pitanju raspolaganje prirodnim resursima. Federalni Ustav u svojim člancima 2 i 3. kaže da je raspolaganje prirodnim resursima i prostorom podijeljena nadležnost između federalnih vlasti i kantona u kojima se ta dva nivoa vlasti obavezno dogovaraju i usaglašavaju. Nažalost, u prvom redu za vrijeme dvije nelegitimne vlasti, Alijanske i Platforme, došlo je do uzurpacije nadležnosti i mi tražimo da se s time prestane i da se uzurpirane nadležnosti vrate", kazao je u uvodu ove teme Ljubić.



Ljubić je prokomentarisao i izgradnju Pelješkog mosta te kazao kako postoje tendencije kod "bošnjačke politike i parapolitike" da se Neumu namjeni sudbina koja ne odgovara građanima Neuma, kao ni kantonu, a time niti državi BiH.



"Građenje u Neumu teretne luke ili pruge dovodi se u kontekst građenje Pelješkog mosta. Krajnje je vrijeme da službena bošnjačka politika odmakne od mitomanije, kojekakvih opskurnih udruga kao što je tzv. Pomorsko udruženje sa sjedištem u Ostrošcu i stajališta Ševala Kovačevića koji smatra da u Neum trebaju ulaziti nosači aviona ili tankeri kada je jasno da akvatorij Neuma ne može primiti takve brodove, da ne kažem kakva bi ekološka šteta bila za turizam i cijeli zaljev", dodao je Božo Ljubić te naveo da je dogovor dvije strane oko gabarita mosta primjer kako dvije države trebaju sarađivati.



Dogovorena visina mosta je viša kako kaže Ljubić od bilo kojeg broda koji je do sada plovio u Jadranu.



"Sve to ne treba nikako vezivati sa eventualnim sporenjima oko prava mora, to će se rješavati kako dvije susjedne i prijateljske države to trebaju rješavati. Najvažnije je da taj most rješava ekološki i saobraćajni problem Neuma, to je naša glavna briga, jer je Hrvatska u stanju da se brine sama za sebe", naglasio je Ljubić.



U Glavnom vijeću HNS-a donešen je stav kako gradnja Pelješkog mosta nije samo u interesu Hrvatske, nego je interes priobalnog pojasa BiH, Općine Neum, HNK, time i Bosne i Hercegovine. On rješava, kako kažu, saobraćajne i privredne probleme ovom području i izražavaju zahvalnost što je Evropska komisija prepoznala važnost ovog projekta te ga finansijski podržava.