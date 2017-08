HNS: Neusvajanje našeg prijedloga Izbornog zakona BiH vodi preko Rubikona

Foto: Klix.ba

Glavno vijeće Hrvatskog narodnog sabora na svojoj 21. sjednici raspravljalo je o temama vezanim za parlamentarne aktivnosti o izmjeni Izbornog zakona BiH, događaje vezane za gradnju strateške saobraćajne infrastrukture i druge aktulne teme.

Medijima su se poslije zasjedanja obratili presjednik Glavnog vijeća HNS-a Božo Ljubić te Bariša Čolak i Predrag Kožul.



"Izmjena Izbornog zakona ključno je pitanje za Bosnu i Hercegovinu, to treba biti jasno svima. Opstrukcije ovih zahtjeva za legitimno predstavljanje, koje su izražene kroz protivljenje Prijedlogu zakona koji je bio na Zastupničkom domu dijela bošnjačkih stranaka, mi vidimo kao pokušaj zadržavanja dominacije nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini i očekujemo od svih da podrže ovaj zakon koji će se ponovo na tom domu naći", kazao je u uvodu Ljubić.



U slučaju odbijanja prijedloga HNS-a Ljubić je naveo dalji slijed dešavanja.



"U slučaju neprolaska ovog prijedloga, odgovornost je na tim strankama da ponude svoje prijedloge zakona koji će zadovoljiti osnovne odredbe odluke Ustavnog suda, tj. legitimno predstavljanje sva tri konstitutivna naroda, u institucijama u kojima je legitimno predstavljanje i predviđeno. Ukoliko se desi to što ja očekujem da se neće desiti, da ne bi pravovremeno bile usvojene izmjene Izbornog zakona. Stav Glavnog vijeća je da se predloži Predsjedništvu Hrvatskog narodnog sabora sazivanje vanrednog zasjedanja Sabora i da se onda donesu strateške odluke koje bi zapravo bile promjena naše političke paradigme i prema partnerima u BiH i prema aktuelnim rješenjima, što bi u izvjesnom smislu značilo prelazak Rubikona", kazao je zagonetno Ljubić.



Na kasnije pitanje novinara šta se nalazi s one stranu Rubikona, Ljubić nije precizno odgovorio već je samo kazao da to nikog u Bosni i Hercegovini ne bi ostavilo ravnodušnim. Šta je iza Rubikona defenirat će Sabor, a i tada je teško predvidjeti šta je to.



Ljubić je dodao da ovaj put ni OHR ne može 'bajpasirati' rješenja, ni on ne može protiv odluka Ustavnog suda.



Bariša Čolak, član Glavnog vijeća, ponovio je da je pitanje promjene Izbornog zakona ključno i da bi tom pitanju trebalo prići vrlo ozbiljno. Ukoliko se misli da neki dio tog prijedloga nije dobar, Čolak smatra da bi HNS volio da ista ta strana izađe s amandmanom koji bi popravio to rješenje te da izmjene ovog zakona treba izvršiti do kraja ove godine, da se to izbjegne raditi u narednoj, izbornoj godini.



"Slušamo kako SDA ima neko rješene, mi bismo ga voljeli vidjeti, da se pokaže u javnosti ono što mislimo da nije ozbiljno da se stalno potencira rješavanje presude Sejdić i Finci kroz taj novi prijedlog, što znamo da je praktično nemoguće, jer je to potvrdio i Ustavni sud", dodao je Čolak, ponovivši da je HNS spreman prihvatiti svaki prijedlog koji na legitiman način rješava izbor izaslanika u Dom naroda i članova Predsjedništva BiH.