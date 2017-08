Braća Senad i Amel Muminović još uvijek se nazivaju povratnicima, iako još od početka 2000-ih žive u Konjević Polju. Od tada su, zajedno sa svojim porodicama, izgradili čitav mali porodično-zavičajni raj. Održavaju ga mukotrpnim radom u poljoprivredi i stočarstvu. Živi se teško, ali to nije problem onima koji hoće da rade.

Braća Senad i Amel Muminović još uvijek se nazivaju povratnicima, iako još od početka 2000-ih žive u Konjević Polju. Od tada su, zajedno sa svojim porodicama, izgradili čitav mali porodično-zavičajni raj. Održavaju ga mukotrpnim radom u poljoprivredi i stočarstvu. Živi se teško, ali to nije problem onima koji hoće da rade.