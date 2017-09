HDZ želi pokrenuti pitanje odgovornosti Osmanovića zbog pisma o izgradnji Pelješkog mosta

Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba

Šef Kluba zastupnika HDZ-a BiH u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Nikola Lovrinović izjavio je kako razmišlja o traženju pokretanja odgovornosti ministra civilnih poslova BiH Adila Osmanovića zbog pisma koje je uputio ministru mora, prometa i infrastrukture Hrvatske Olegu Butkoviću o izgradnji Pelješkog mosta.

On je Osmanovića pitao na čemu je utemljio svoje pravo da uputi pismo Vladi Hrvatske, da li mu je poznato ko vodi vanjsku politiku BiH i da li je prije slanja pisma konsultovao se sa Predsjedništvom BiH i Ministarstvom vanjskih poslova BiH.



Osmanović je potvrdio da je uputio pismo hrvatskom ministru, ali da u njemu nije iznio stav Vijeća ministara BiH. Istakao je da ovo nije prvo pismo koje je poslao drugim ministrima s obzirom na to da s drugim funkcionerima komunicira redovno.



On je kazao da je i ministar pravde BiH Josip Grubeša (HDZ BiH) također uputio pismo i da je Lovrinović trebao i njemu postaviti isto pitanje, ako ništa onda zbog principijelnosti. Kako kaže, Butkoviću je uputio pismo s obzirom na nadležnosti Ministarstva civilnih poslova BiH, a koje se odnose na državnu granicu.



Ministar civilnih poslova BiH kazao je da je pismo uputio zbog izjava koje su davali najviši zvaničnici Republike Hrvatske te da je imao potrebu da Vladu Hrvatske obavijesti o postojanju pravnih smetanja.



Lovrinović je nakon Osmanovićevog odgovora kazao kako razmišlja o tome da od predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića traži da na narednoj sjednici Vijeća ministara BiH raspravlja o njegovom pismu, a ako neće da se raspravlja o Osmanovićevoj odgovornosti.