Kantonalni odbor HDZ-a 1990 u Srednjobosanskom kantonu uputio je otvoreno pismo predsjednici Republike Hrvatske Kolindi Grabar-Kitarović, predsjedniku Vlade Hrvatske Andreju Plenkoviću, predsjedniku Hrvatskog sabora Gordanu Jandrokoviću i zastupnicima u hrvatskom parlamentu, o položaju Hrvata u ovom kantonu.

U pismu navode kako su upoznati da se veoma često u Saboru Republike Hrvatske raspravlja ili se spominje položaj Hrvata Bosne i Hercegovine, pa su slobodni napisati "nekoliko iskrenih, i istinitih riječi, i tvrdnji vezanih za položaj Hrvata u SBK" s gledišta, po glasovima, druge hrvatske političke stranke u Hrvata u Bosni i Hercegovini - HDZ 1990.



Ističu da su politički subjekt koji je na posljednjim općim izborima u SBK osvojio 26 posto glasova hrvatskog glasačkog tijela (gotovo jednu trećinu glasova hrvatskog biračkog tijela) i kako 50 posto Hrvata u SBK i ne izlazi na izbore, te da su jedina hrvatska stranka koja se bezrezervno zauzela za zajedništvo hrvatske politike na prošlim izborima i vratila Hrvatima načelničku poziciju u Vitezu.



"Trenutno se kao najaktuelnija problematika Hrvata u Bosni i Hercegovini nameću izmjene i dopune Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Moramo Vam skrenuti pozornost da je prijedlog koji se nameće od strane HDZ BiH (HNS-a) neprihvatljiv i diskriminirajući za Hrvate koji žive u SBK, Posavini i Republici Srpskoj, jer su pojedine regije u potpunosti izostavljene iz prijedloga. HDZ 1990 SBK podržava izmjene Izbornog zakona BiH, ali ako se tim izbornim zakonom jasno prepoznaju vrijednosti Hrvata na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, a ne samo u pojedinim područjima kako stoji u sadašnjem prijedlogu HDZ BiH-HNS-a. Ali izborni zakon nije ono zbog čega narod u SBK nestaje niti su drugi narodi krivi za nestanak Hrvata iz SBK. Ma koliko ovo bilo teško reći - Hrvati u SBK nestaju zbog hrvatske politike koja ih predstavlja i vlada već više od dvadeset godina", piše u pismu.



Dalje dodaju kako su Hrvati u SBK kao narod ponosni, radišni i čestiti ljudi i nisu naviknuti na pasiviziranje kroz razne oblike pomoći od Budžeta BiH do Republike Hrvatske. Ističu da ta pomoć koja nije ni transparentna niti jednaka, jer je dodjeljivana samo pogodnima i podobnima dovela je Hrvatski narod do pasivnog odnosa prema radu i smanjenja poduzetničke sposobnosti koja krasi ovaj vrijedni narod čime ekonomski rast konstantno pada.



"U Središnjoj Bosni Hrvati su, zahvaljujući vladajućoj hrvatskoj politici, duboko podijeljeni na podobne i pogodne i one koji imaju dostojanstvo te Vas molimo da iskoristite svoj utjecaj na naše 'hrvatske' vladare u Bosni i Hercegovini da prestanu s progonom vlastitog naroda, jer ako se ovaj egzodus brzo ne zaustavi i ako nam u tome žurno ne pomognete, nikakav izborni zakon niti ustavno rješenje Bosne i Hercegovine nam neće odgovarati, jer nas neće biti. Svjesni smo i svoje odgovornosti te da 'glasnije' trebamo ukazivati na velike propuste, ali cijeli naš rad i trud, kao i sve na što smo pokušali ukazati, vrlo brzo bude izbrisano i medijski blokirano", navodi se u pismo.



