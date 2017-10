Hatidža Mehmedović: Odluka Suda BiH je ispravna, ne mogu Orića osuditi samo zato što je živ

Nakon što je Sud BiH oslobodio Nasera Orića svih optužbi za ratni zločin u okolini Srebrenice 1992. godine, predsjednica Udruženja "Majke Srebrenice" Hatidža Mehmedović kazala je za Klix.ba da je odluka Suda BiH kojim slučajem bila drugačija to bi značilo da je Orić kriv samo zbog toga što je preživio.

"To znaju i ptice na grani. Da je druga strana imala ono što su imali oni, onda u BiH ne bilo ni agresije ni genocida. Ima tu i Božije pravde, jer on nije kriv", kazala je Mehmedović.Kako kaže, ona ne opravdava nikoga, ali odbrana i napad nisu isti. Ističe da ona nije zadovoljna radom bh. pravosuđa generalno, ali da ovu odluku pozdravlja, jer Sud BiH nije izjednačio žrtvu i agresora.Na pitanje kakvu reakciju očekuje od srpskih udruženja, Mehmedović je kazala da su oni usavršili metodu ponavljanja laži s ciljem da se laži počnu percipirati kao istina."Na taj način oni sebe predstavljaju žrtvama, a nas agresorima. Oni su tako dobri i nevini, čovjek bi ih na ranu stavio. Međutim, to nije tako", zaključila je Mehmedović.Podsjećamo, Sudsko vijeće Suda BiH danas je izreklo oslobađajuću prvostepenu presudu ratnom komandantu Armije RBiH Naseru Oriću i pripadniku Armije Sabahudinu Muhiću kojima se sudilo po optužbi za zločin protiv ratnih zarobljenika u Bratuncu i Srebrenici 1992. godine, odnosno za navodne zločine u selima Zalazje, Lolići i Kunjerac.