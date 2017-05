Hadžović-Džuvo: Pozadina peticije kojom se traži moje razrješenje je ovladavanje zdravstvom u KS

Dekanesa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Almira Hadžović-Džuvo kazala je za Klix.ba da je pozadina peticije kojom se traži njeno razrješenje sasvim jasna, a to je želja direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović da ovlada zdravstvom u Kantonu Sarajevo.

"Pritisak pod kojim kao dekanesa radim traje već 10 mjeseci, a kulminirao je potpisivanjem 'peticije' sa zahtjevom za moje razrješenje, koji je krenuo iz kabineta generalne direktorice KCUS-a prof. dr. Sebije Izetbegović. Ovo je potvrđeno i mailom sa saopćenjem, koji je jučer objavljen iz istog kabineta", kazala je Hadžović-Džuvo.



Ističe da je tačno da je način za njeno razrješenje legitiman, ali način na koji se došlo do potpisa nije.



"Da se nisam očitovala u medijima zbog načina na koji se do potpisa dolazilo, sljedećih dana bi se njihov broj povećao. Dio uposlenika Medicinskog fakulteta danima me zvao i dolazio u Dekanat, žaleći se i tražeći zaštitu od osoba koje su uznemiravanjem i pritiscima željele doći do što većeg broja potpisa. Pozadina je sasvim jasna, želja da se ovlada zdravstvom u KS preuzimanjem kontrole nad akademskim napredovanjem na najvećoj obrazovnoj instituciji iz oblasti medicinske edukacije u BiH", upozorila je Hadžović-Džuvo.



Na pitanje zašto je baš prije 10 mjeseci započeo pritisak, Hadžović-Džuvo objašnjava da je prije 10 mjeseci započela akademska godina, od kada su se pokušali tražiti motivi za "loše odnose između KCUS-a i Medicinskog fakulteta", što su prvo bile plaće uposlenika.



"To su prvo bile plaće uposlenika koji su dijelom svog vremena zaposleni na Medicinskom fakultetu UNSA i to je naslijeđeni problem koji imaju svi fakulteti u regiji, u smislu regulisanja plaćanja tzv. 'dvojnog' radnog odnosa. Taj problem smo riješili za ovu akademsku godinu, ali su mu prethodili brojni dopisi, više od 20 njih, s elementima ucjena koje je uputio tzv. Koordinacioni odbor KCUS-a formiran kao paralelno tijelo u okviru Kliničkog centra. Ovo tijelo je u više navrata pokušalo preuzeti ingerencije rada Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta, o čemu sam redovno izvještavala premijera Vlade KS, ministra za obrazovanje nauku i mlade i rektora UNSA. U dva navrata je informisan i Senat UNSA", ističe Hadžović-Džuvo.



Navodi da se nakon pronalaska rješenja glede uslova plaćanja u martu otvorio novi problem: potpisivanje novog ugovora između KCUS-a i Medicinskog fakulteta, koji je inicirala generalna direktorica KCUS-a prof. dr. Sebija Izetbegović.



"Prijedlog izmjene ugovora je poslala i potpisala prof. Izetbegović. Odmah nakon dostavljanja prijedloga novog ugovora pozvana sam na sastanak kod premijera Vlade KS gospodina Konakovića, na kojem su bili prisutni rektor prof. dr. Rifat Škrijelj, ministar Elvir Kazazović, pomoćnik ministra Sifet Kukuruz i prof. dr. Sebija Izetbegović. U toku dvosatnog razgovora dogovarani su i sugerirani modaliteti plaćanja izvođenja nastave na KCUS-u i obaveze Medicinskog fakulteta. Eksplicitno sam odbila da Medicinski fakultet plati ono što je navedeno u prijedlogu ugovora. Riječ je o 'naknadi za privremeno korištenje prostora za nastavu i režijske troškove Kliničkog centra UNSA'. Razlog odbijanja: privremeno korištenje univerzitetske bolnice dovelo bi u pitanje mogućnost akreditacije naše ustanove koja ovakvom definicijom ne bi imala osiguranu nastavnu bazu", istakla je Hadžović-Džuvo.



Dodaje da je posebno istakla da Fakultet ne može plaćati struju, vodu i grijanje dok to osnivač, Vlada KS, ne naloži.



"Potpuno sam se složila s mogućnošću da se iz sredstava Fakulteta izdvoje sredstva kojima će se izvršiti nabavka svega potrebnog za poboljšanje nastavnog procesa na KCUS. Na samom kraju sastanka tražila sam da se dostavi specifikacija potrebnih materijalnih sredstava za odvijanje nastave na KCUS-u kako bi Fakultet na vrijeme pokrenuo postupke javne nabavke. Poštujući procedure, tekst predloženog Ugovora je razmatrala Pravna služba Medicinskog fakulteta i primjedbe na tekst su dostavljene prije 10-ak dana. U međuvremenu sam dobila dva ultimativna dopisa da što prije odgovorim na dostavljeni prijedlog pitanjima koja ulaze u ingerencije načina rada drugog pravnog subjekta - Medicinskog fakulteta", cijeni Hadžović-Džuvo.



Na pitanje ima li zahtjev za njenu smjenu neku političku pozadinu, Hadžović-Džuvo odgovara da nikada nije bila politički aktivna pa tako ni sada.



"Dakle nisam protivnik u nekom partijskom okruženju. Da li se radi o početku političkog 'uklanjanja' dekana Univerziteta u Sarajevu vidjet ćemo prema potezima onih koji su politički aktivni, a koji su akteri u mojoj smjeni", poručila je.



Prof. dr. Izet Mašić kazao je za magazin Stav da uskoro odlazi u penziju s pravosnažnom presudom u ruci, koju menadžment Medicinskog fakulteta nije ispoštovao. Referirao se na neisplaćene lične dohodke i doprinose za PIO. Također je iznio ozbiljne pritužbe na račun zakonskih uslova vezanih za prijavu prof. dr. Almire Hadžović-Džuvo na konkurs za vanrednog profesora, kao i njeno imenovanje za nastavnika na predmetima na kojima je Mašić konkurirao.



Hadžović-Džuvo s tim u vezi ističe da je Medicnski fakultet UNSA do sada ispoštovao svaku pravosnažnu presudu te je kategorično odbila tvrdnje profesora Mašića.



"Sudski proces na koji se poziva prof. Mašić započeo je s ranijim menadžmentom i presuda ne može biti pravosnažna ako je sudski postupak u toku. Sve obaveze koje nadležni sudovi dostave bit će ispoštovane na vrijeme, kao i uvijek do sada. Također, Medicinski fakultet redovno plaća sve doprinose za svoje uposlenike", kazala je Hadžović-Džuvo.



Dodala je da je njen izbor u zvanje vanredne profesorice u potpunosti legalan, propisan Članom 107 Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.



"Taj član ću citirati: 'Član akademskog osoblja u zvanju docenta i vanrednog profesora može biti izabran u više zvanje i prije isteka perioda na koji je biran ukoliko ispuni uvjete za izbor u više nastavno zvanje i ukoliko je proveo u nastavi najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora'. Također ću citirati član 155. Statuta UNSA, koji kaže: 'Član akademskog osoblja u zvanju docenta ili vanrednog profesora može biti izabran u više zvanje i prije isteka perioda na koji je biran ukoliko ispuni uvjete za izbor u više nastavno zvanje i ukoliko je najmanje polovina radova objavljena u časopisima obuhvaćenim bazama podataka CC i/ili SCI –Expanded, te ukoliko je u nastavi proveo najmanje tri godine nakon posljednjeg izbora.' Ispunjenost ovih uvjeta je potvrđena Izvještajima Komisije te odlukama Nastavno naučnog vijeća i Senata UNSA. Veliki broj profesora i docenata Medicinskog fakulteta, ali i drugih fakulteta i akademija svojim vrijednim i predanim radom dođe do uslova prije isteka izbornog perioda. I to je za svakog od njih potvrda dobrog rada", istakla je Hadžović-Džuvo.