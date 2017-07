Menadžment KJKP Vodovod i kanalizacija (ViK) d.o.o. Sarajevo optužio je na današnjoj konferenciji za medije premijera Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića da vrši pritisak na njih. Predsjedniku Vlade KS poručili su da se na čelu ViK-a ne nalazi nikakav "direktoričić", već direktor Nezir Hadžić.

Konferencija za medije upriličena je s ciljem predstavljanja ostvarenih rezultata uoči sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, na kojoj će biti razmatran Izvještaj o radu ViK-a.



Direktor ViK-a Nezir Hadžić kazao je da je uprava ViK-a pune dvije godine pod konstantnim pritiskom i spinovima premijera Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića, ali da su učinili mnogo. Kako kaže, već broje dane kada će doći do stabilizacije vodosnabdijevanja u Kantonu Sarajevo.



Naveo je da to što Konaković smatra da je stanje u ovom preduzeću alarmantno, nikako nije rezultat rada uprave ViK-a. U više navrata istakao je da se stanje vodosnabdijevanja u KS poboljšalo u posljednje dvije godine i da uprava nije nesposobna, ali da je očito nepodobna za pojedince.



"Sjetite se januara ove godine i niskih temperatura te velikog medijskog napada Konakovića na ViK. Tad u januaru imali smo njegovim spinovanjem najmanju naplatu u posljednjih 15 godina", rekao je Hadžić dodajući da su se tada svi digli na noge i da je naplata povećana za milion i 400 hiljada KM.



On je dodao da je ViK počeo aktivnosti na glavnom izvorištu Bačevo vezano za alternativno snabdijevanje električnom energijom, podsjećajući da se prije nekoliko mjeseci desio ispad kada je glodar presjekao kablove, nakon čega je pola grada ostalo bez struje.



"Premijer nas često proziva zbog kupovine automobila. Naravno da smo ih kupili i kupit ćemo ih još. Naši auti su iz 1998. godine i oni su na izdisaju. Morat ćemo se postarati da i ostale službe podupremo mehanizacijom kako bi stigli uraditi sve ono što se traži od njih", rekao je Hadžić.



Optužio je premijera Kantona Sarajevo da je izdvojio samo hiljadu KM za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Butila, iako se Vlada KS obavezala da će osigurati finansijsku održivost. Kako kaže, aktuelna uprava prvi put je uradila sistematizaciju prema potrebama preduzeća, a ne pojedinaca.



Najavio je potpisivanje Memoranduma o saradnji između Istanbulskog vodovoda i KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo te puštanju u rad novih pumpnih agregata na Izvorištu Bačevo. On je uvjeren da će na ovaj način dobrim dijelom smanjiti redukcije u određenim dijelovima.



Rekao je da su napadi premijera KS na ViK isključivo vezani za implementaciju kredita EBRD-a u iznosu od 25 miliona eura koji je isključivi teret ViK-a, a ne Vlade KS.



"Već dvije godine šutim, ali danas ću to podijeliti s javnosti. Kada je riječ o detekciji, Vlada KS je zahtijevala izradu detekcija i za to je izdvojila dva miliona KM. To je ustvari zatvaranje zona, pravljenje podzona da mjerenjem pokušamo doći do rezultata gdje nam otječe voda. Molio sam da se ta sredstva odvoje za ViK i da ne idu na eksternog konsultanta, jer mi imamo stručan kadar. Nije nam udovoljeno i traženo nam je da raspišemo međunarodni tender kako bismo izabrali eksternog konsultanta", kazao je Hadžić.



Istakao je da su procesu pristupili veoma ozbiljno s obzirom na veliku sumu novca, ali da su doživjeli pritisak premijera Konakovića za odabir najpovoljnijeg ponuđača.



"Radi se o Dževadu Koldži, ekspertu za ne znam ni ja šta. Ja mu ne osporavam znanje, ali čini mi se da on ne raspolaže podacima koji su potrebni za donošenje procjene", rekao je Hadžić.



Dodao je da je izabrana firma koja je dostavila najbolju ponudu, nakon čega je izabran Nadzorni tim za realizaciju i praćenje samog rada firme u čijem, sastavu je bio sam Dževad Koldžo.



"Kad smo dali negativnu ocjenu da nisu ispunili ugovorne odredbe ta ekipa je dala ostavku. Danas nam se ponovo zaključkom Vlade KS nameće Dževad Koldžo da nas konsultuje. Mi smo se ipak opredijelili za Istanbulski vodovod, bez obzira na zaključak", kazao je Hadžić.