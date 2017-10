Gutić: Ruši me Mirsad Kukić, o svemu ću informisati Predsjedništvo SDA

Bego Gutić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Predsjednik Vlade Tuzlanskog kantona Bego Gutić u razgovoru za Klix.ba otvoreno je optužio člana Predsjedništva SDA i predsjednika Kantonalnog odbora SDA u TK Mirsada Kukića da ga "ruši". Premijer TK pozvao je Kukića da pokrene pitanje njegove smjene, ističući da kritike koje se odnose na rad Vlade TK nemaju nikakve veze s rezultatima rada već unutarstranačkim problemima.

Nakon što je četvero zastupnika SDA u Skupštini Tuzlanskog kantona Asim Dostović, Azra Kahrimanović, Jasmina Lugavić i Mirsad Bečić saopćilo kako Bego Gutić obmanjuje javnost kada kaže da ima njihovu podršku, premijer TK kazao je u razgovoru za Klix.ba kako on nigdje nije javno istupao, a da o ozbiljnosti kantonalnih zastupnika najbolje govori zajedničko saopćenje za javnost bez konsultacija sa stranačkim organom.



"Slobodno napišite da se radi o četiri privatna zastupnika Mirsada Kukića. Nikada nije bilo nikakvih problema u radu sa zastupnicima i nemoguće je ne poštivati zastupnike jer su obaveze definisane Poslovnikom o radu Skupštine, Ustavom i Zakonom o Vladi TK", rekao je Gutić.



Ističe da se nikada nije desilo da on nije ispoštovao bilo kojeg zastupnika i da nije imao vremena za njega. Kako kaže, saradnja je bila na najvišem nivou, a u ovom slučaju radi se o političkoj krizi koju pokušava izazvati predsjednik Kantonalnog odbora SDA u Tuzlanskom kantonu Mirsad Kukić kako bi se discipliniralo Predsjedništvo SDA i kako bi se Kukić amnestirao za lošu politiku koju vodi prema Sarajevu.



"On pokušava odgovornost prebaciti na niže nivoe vlasti. Postoji u pozadini i predstojeća unutarstranačka borba za neku od pozicija na izbornim listama 2018. godine", kazao je Gutić.



Gutić je rekao da SDA ima 13 zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona i da stavovi četvero zastupnika ne predstavljaju stav kompletnog Kluba SDA. Kako kaže, on je otvoreno pozvao Kukića da pokrene pitanje smjene premijera na sljedećoj sjednici Skupštine TK.



"Ako ima dovoljan broj ruku, ja nemam ništa protiv. Samo ću se argumentima braniti jer meni ne treba lobiranje koje on ovih dana vrši pozivajući ministre i zastupnike. Izgleda da mu to ne ide dobro pa je odlučio da se putem medija, odnosno privatnih zastupnika koje on kontroliše, obračuna s premijerom TK. Ja nisam nikoga zvao i dovoljno o meni kao premijeru i čovjeku govore rezultati rada Vlade TK, gdje smo od destabilizirajućeg faktora u FBiH došli do toga da smo stabilizirajući faktor, što je potvrdio i premijer FBiH Fadil Novalić", kazao je Gutić.



On očekuje od Kukića da u što skorijem periodu zakaže sjednicu Kantonalnog odbora SDA u TK, jer je to jedino mjesto na kojem se može raspravljati o ovakvim problemima. Podsjetio je da je ranije lično uputio inicijativu za održavanje sjednice, ali da ona nije održana.



"Sjednica koja je bila zakazana za prošlu sedmicu je otkazana. Očekujem da će biti zakazana sjednica na kojoj ćemo razmatrati sva otvorena pitanja. Ja ću vjerovatno napraviti presjek stanja i informaciju Predsjedništvu SDA gdje ću ih upoznati o svim ovim informacijama vezano za trenutno stanje unutar SDA u Tuzlanskom kantonu, odnosima između Vlade TK i Skupštine TK, odnosnima između predsjednika Kantonalnog odbora SDA u TK prema članovima KO, odnosima premijera i predsjednika Skupštine TK i tako dalje. Dostavit ću cjelovitu informaciju pa neka o tome raspravlja Predsjedništvo SDA kao najviši stranački organ. Nijednu politiku koji su utvrdili Predsjedništvo SDA i KO SDA u TK ovaj saziv vlade nije prekršio", kazao je Gutić.



Zaključio je da je Reformska agenda najvećim procentom realizovana baš na području Tuzlanskog kantona.