Grijanje zeničkih stanova moglo bi početi u noćnim satima

Foto: Arhiv/Klix.ba

Sezona daljinskog gradskog grijanja u Zenici mogla bi za korisnike početi tek večeras u noćnim satima zbog manjih kvarova u dijelu proizvodne zone kompanije ArcelorMittal.

Najavljeni početak grijanja od ponedjeljka ili utorka sada je prolongiran "za noćas", jer Javno preduzeće Grijanje Zenica, koje vodi brigu i naplatu oko distribucije tople vode do stambenih i poslovnih prostora, još nije dobilo toplotu sa tehnoloških agregata kompanije ArcelorMittal, koja je kupovinom metalurških postrojenja kupila i dva kotla za zagrijavanje tople vode.



Toplota iz ArcelorMittalovih kotlova mogla bi u mrežu daljinskog grijanja krenuti večeras, a u stanove Zeničana stići tokom noćnih sati. Iz ove kompanije ukazuju da je nakon završetka radova na remontu došlo do određenih problema zbog kojih se mora prolongirati početak grijanja u Zenici.



Početak grijne sezone, po dosadašnjoj praksi, u Zenici počinje od 15. oktobra i trajat će do 15. aprila. Također, grijanje može početi i ranije ili završiti kasnije ukoliko temperaturni uslovi to diktiraju.