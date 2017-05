Gradonačelnikov let helikopterom, veliki vatromet i koncert Hanke Paldum na stadionu "Midhat Drljević" samo su dio sadržaja kojim je danas proslavljeno proglašenje Goražda gradom.

Stotine građana prisustvovalo je svečanom činu u kojem je gradonačelnik Muhamed Ramović, netom što je sletio na gradski stadion helikopterom, ključeve grada predao najmlađim stanovnicima koji su ih opet uručili kustosu Zavičajnog muzeja Grada Goražda Adiju Džemidžiću na trajno čuvanje.



Burnim aplauzima prisutni građani ispratili su ovaj svečani čin proglašenja Goražda gradom uz pjesme "Snivaj Goražde" i "Da Goražde mi živi" koje su izveli članovi hora gradskih škola. Mladi Goražda, učenici skoro svih škola sa ovog područja danima su se spremali za svečanu ceremoniju na kojoj su imali poseban performans. Učešća u ceremoniji na svoj način uzela su brojna udruženja, organizacije i sportski klubovi, te goraždanski motoristi.



I dok su stotine građana uživale u nesvakidašnjim prizorima na gradskom stadionu uz gromoglasne aplauze društvene mreže preplavile su kritike večerašnjeg događaja. Od onih šaljivih "Brena na apartima" koje aludiraju na nekadašnji dolazak helikopterom Lepe Brene na jedan od njenih koncerata i "Ima se, može se" do onih koji su, po ko zna koji put skrenuli pažnju na potrebe građana koje nisu ispunjene.



"A rupe u gradu, lokve, psi lutalice, smeće, šume, prašume, livade, to što djeca iz Baćaka do Trga zadnjih 30 godina nemaju trotoar pa ih se prati u školu, to što se bujice slijevaju niz Laleta kad padne kiša, to što u MZ 3 vježbaju slalom da prođu kraj kontejnera, to što ništa što su obećali, trebali i nisu riješili to su sve sitnice. A raja će se vazda paliti na bazene, teniske terene, deponije, cunamije, 'dovođenje privrednika', 'preporod i blagostanje' i 'uspješne menadžere'", podsjećaju na društvenim mrežama na vrijeme različitih obećanja na koja su "pali" građani.