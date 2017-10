Građani Sarajeva, Zenice, Tuzle, Živinica i Lukavca godinama se bore sa prekomjernim zagađenjem zraka, a zabrinjavajuće je da koncentracije zagađujućih čestica više nisu prisutne samo u zimskom periodu, već i u ostalim mjesecima u godini. Dok stručnjaci upozoravaju da je situacija alarmantna, jer je zdravlje građana ugroženo, nadležni lopticu prebacuju jedni na druge.

Građani Sarajeva, Zenice, Tuzle, Živinica i Lukavca godinama se bore sa prekomjernim zagađenjem zraka, a zabrinjavajuće je da koncentracije zagađujućih čestica više nisu prisutne samo u zimskom periodu, već i u ostalim mjesecima u godini. Dok stručnjaci upozoravaju da je situacija alarmantna, jer je zdravlje građana ugroženo, nadležni lopticu prebacuju jedni na druge.