Građani Sarajeva u prosjeku godišnje nemaju vode 152 dana, kante i flaše su im redovna oprema

Najveći problem s kojim se građani Kantona Sarajevo suočavaju je neredovno vodosnabdijevanje koje im uzrokuju konstantne višesatne redukcije. Građani su s pravom frustrirani, jer prostom računicom u posljednih godinu dana u mnogim dijelovima Sarajeva vode u prosjeku nije bilo ukupno 152 dana.

Kao vremensku odrednicu uzeli smo posljednju godinu. Građani glavnog grada BiH suočavaju se s neprestanim noćnim redukcijama koje su prvo stupale na snagu u ponoć i trajale do 5 ili 6 sati ujutro, a zatim je prije nekoliko mjeseci početak noćne redukcije pomjeren prvo na 23, pa na 22 sata, a nerijetko u nekim dijelovima i ranije.



Ako tome dodamo sve češće dnevne redukcije vode, koje su naročito intenzivirane u posljednjih nešto više od mjesec dana, pa čak i vikendom, građani mnogih dijelova Sarajeva vode u prosjeku nemaju 10 sati, što je na godinu dana blizu 152 dana ukupno bez vode.



Bijes građana sve je veći, jer računi redovno dolaze, a usluga koju dobijaju izuzetno je loša. Nesporno je da je vodovodni sistem zastario, da je potrebna rekonstrukcija, da je neko kriv za takvo stanje, ali potrošači ne mogu čekati.



Vodovodni sistem Kantona Sarajevo ima 57 zona vodosnabdijevanja uz ukupnu dužinu vodovodne mreže od 1.300 km. Zbog komplesnosti i obimnosti sistema, zone su podijeljene u podzone. Površinski najveće zone u sistemu su zona rezervoara Igman, zona rezervoara Mojmilo i Kobilja Glava.



Dijelovi grada koji su najčešće izloženi redukcijama su Dobrinja, Saraj Polje, Nedžarići, Alipašino Polje, Alipašin Most, Hrasno, Hrasno Brdo, Lukavac, Otoka, Rajlovac, Halilovići, Zabrđe, Čengić Vila, Dolac Malta, Socijalno, Pofalići, Grbavica, Marijin Dvor, Skenderija, padinski dijelovi Trebevića, stari dio grada , Kobilja Glava, Buća Potok, Reljevo, Podhrastovi, Bjelave, Grdonj, Sedrenik, Koševsko Brdo, Šip, Koševo, Breka, Pofalići, Velešići, Ilidža, Lužani, Blažuj, Osijek, Sokolović Kolonija, Vlakovo, Aerodromsko naselje i dr.



Na svim izvorištima i dalje se bilježi pad raspoloživih količina vode.



"S obzirom na to da se vrši preraspodjela sada vrlo ograničenih količina vode, gotovo da se u svim zonama dešava neki vid redukcije. Moguće je da potrošači koji se nalaze na kraju (dnu) zone zbog svoje pogodne konfiguracije imaju kontinuirano vodosnabdijevanje. Također potrošači koji se nalaze na hidrofleks sistemima, imaju manje poremećaja u vodosnabdijevanju od ostalih", kazali su za Klix.ba iz ViK-a.



U međuvremenu je Skupština preduzeća ViK imenovala novi Nadzorni odbor koji bi se u narednim danima trebao konstituisati i predložiti hitne korake ka stabilizaciji vodosnabdijevanja, a vrlo moguće i smijeniti trenutnu upravu preduzeća, barem kako je najavio premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković.



U međuvremenu se čeka odobrenje viših nivoa vlasti BiH na kreditno zaduženje Kantona Sarajevo u iznosu od 50 miliona KM kod EBRD-a, a cjelokupni iznos novca bi trebao biti uložen u obnovu sistema vodovodne mreže.



Uskoro će i Skupština Kantona zasjedati o temi neredovnog vodosnabdijevanja.