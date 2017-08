Građani ljuti: Voda u pojedinim dijelovima Sarajeva zatvorena već u 22 sata

Foto: Pixabay

Iz KJKP Vodovod i kanalizacija u petak je saopćeno kako će zbog visokih temperatura redukcija vode biti strožija nego inače. Ipak, za pojedine dijelove grada pokazalo se da uvijek postoji gore od goreg.

Naime, kako javljaju čitatelji portala Klix.ba, voda je u više gradskih četvrti zatvorena i do sat vremena prije najavljene redukcije, odnosno već u 22 sata.



Podsjećamo, zbog izrazito velikih vrućina koje utječu na smanjenje izdašnosti na izvorištima, u petak je donesena odluka da redukcija vode u glavnom gradu BiH traje od 23 sata do 6 sati ujutro.



"Dolaskom ovih izrazito toplih dana, koji su direktno utjecali na smanjenje izdašnosti na izvorištima, a povećanje potrošnje kod potrošača, noćni termin od 24:00 do 5 sati je nedovoljan kako bi se rezervoari popunili u potpunosti. U narednim danima, shodno vremenskim prilikama, u pojedinim zonama će se vršiti pomjeranje termina na period od 23 do 6 sati ujutro. Ovakvim režimom nastojimo dopuniti rezervoare kako bi se obezbijedilo urednije dnevno vodosnabdijevanje", saopćeno je iz Vodovoda.



Zatvaranje vode u 22 sata desilo se zbog radova na prespajanju novih bunara za pravac Rezervoara Mojmilo, a u utorak će biti izvršeno potpuno prespajanje na potisni cjevovod.



Zbog toga, građani u sljedećim naseljima imaju malo ili nimalo vode: Dobrinja, Saraj Polje, Nedžarići, Alipašino Polje, Halilovići, Otoka, Dolac Malta, Socijalno, Grbavica, Pofalići, naselje Miljacka, Trg Heroja, Hrasno, Marijin Dvor, Adema Buće, Čengić Vila I i II, Rječica, Zabrđe, Rajlovac i Reljevo.