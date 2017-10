Grade se kuće za šest porodica hrvatskih povratnika u općini Bugojno

U zgradi Općine Bugojno danas je potpisan ugovor o izgradnji kuća za šest porodica hrvatskih povratnika s područja te općine, a sredstva u tu svrhu će izdvojiti Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.

Ugovor su potpisali predstavnici porodica kojima će biti izgrađene kuće, načelnik Općine Bugojno Hasan Ajkunić i Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica."Ovim projektom Ministarstvo nastavlja sa podrškom povratničkoj populaciji u oblasti stambene infrastrukture. Primarne potrebe jesu one za krovom nad glavom, i naš prioritet i jeste da riješimo to pitanje u doglednom roku, da bismo mogli više resursa usmjeriti ka zapošljavanju i obrazovanju", kazao je u vezi s ovim projektom federalni ministar Edin Ramić, koji je ranije posjetio ovih šest porodica.Ramić je dodao da je ovaj projekat izraz opredijeljenosti Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica da se pokriju potrebe povratnike svih etničkih pripadnosti, te je pozvao i druge institucije, posebno one u entitetu RS, da iskažu sličnu opredijeljenost te povećaju stepen podrške prema bošnjačkim povratničkim zajednicama.